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Jedan od najboljih srpskih boksera, Veljko Ražnatović, vraća se u ring 29. avgusta na novom spektakularnom Balkan Boxing 11 događaju koji će se održati u beogradskoj "Ložionici" sa početkom od 20.00 časova, a njegov protivnik biće Rosmen Brito iz Venecuele, koji je u karijeri do sada ostvario 14 pobeda uz tri poraza.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović, boks Foto: Privatna Arhiva, BK Sombor

Venecuelanac će biti žestok rival Ražnatoviću, s obzirom na to da je od ukupno 14 trijumfa čak 12 ostvario nokautom. Ipak sjajni srpski bokser će mu biti najteži izazov u karijeri, pošto Veljko nema poraz u profi ringu, a od 19 pobeda iz isto toliko mečeva, čak 15 puta slavio je nokautom.

Nema sumnje da će glavna borba ovog događaja ujedno privući i najviše pažnje, a treba istaći da će se borbe pored Srbije prenositi i u Rusiji.

Veljko Ražnatović se uspešno priprema za novu veliku borbu i protivnika, što je i potvrdio u razgovoru za zvanični Instagram kanal Balkan Boxinga, gde je dobio pitanje i da li će članovi njegove porodice, majka Ceca Ražnatović, supruga Bogdana, kao i sinovi biti uz njega u "Ložionici".

Otkrio je i malu tajnu, a to je da će ovo biti prvi put da će imati podršku mlađih sinova, što će mu bez ikakve sumnje dati dodatnu motivaciju da upiše pobedu na Balkan Boxingu 11!

- Doći će, mlađima će biti prvi put. Doći će sinovi, doći će svi koji budu želeli. Nisam nikome u glavi, ali svi su pozvani. Generalno me podržavaju na tom životnom putu, da li su tu ili ne, nije mi od neke presudne važnosti, ali znači mi puno to što me podržavaju - rekao je Veljko Ražnatović pred veliki meč.

Inače, ulaznice za ovaj događaj već se nalaze u prodaji putem sajta Tickets.rs po ceni od 4.000 dinara, a možete ih nabaviti sve do samog početka događaja putem sledećeg linka. Svi navijači biće smešteni skoro tik uz ring u parteru i moći će da isprate svaki detalj akcije.

Oni koji ne budu uspeli da se nađu u "Ložionici" 29. avgusta će mečeve moći da prate putem televizijskog prenosa na kanalu TV Arena Sport Fight.