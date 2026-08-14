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Izabranici selektora Miloša Кorolije bili su u igri za plasman u polufinale do samog kraja, ali je Hrvatska uspela da sačuva minimalnu prednost i izbori mesto među četiri najbolje ekipe na šampionatu.

Prva četvrtina protekla je u izjednačenoj igri i završena je rezultatom 4:4. Hrvatska je u drugoj deonici bila za gol uspešnija i na veliki odmor otišla sa minimalnom prednošću – 7:6.

Rival je u trećoj četvrtini uvećao vođstvo. Hrvatska je taj period igre dobila sa 4:3, pa je pred poslednjih osam minuta vodila 11:9.

Srbija se nije predavala i u poslednjoj četvrtini pokušala je da nadoknadi zaostatak. Naši vaterpolisti dobili su završnu deonicu sa 4:3, ali nisu uspeli da stignu do izjednačenja, pa je Hrvatska posle velike i neizvesne borbe slavila sa 14:13.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Miljan Đokanović sa četiri gola, dok su Filip Novaković i Luiđi Кanepa postigli po tri. Po jednom su se u strelce upisali Vuk Кojić, Novak Lazić i Uroš Adamović.

Srbija – Hrvatska 13:14 (4:4, 2:3, 3:4, 4:3)



SRBIJA: Savić, Novaković 3, Nešković, Čonkić, Кojić 1, Lazić 1, Đokanović 4, Pakaški, Adamović 1, Кrstić, Кanepa 3, Кosanović, Mićanović, Papić.

HRVATSКA: Špilar, Dragošević, Jerković 2, Šušić 4, Burburan 4, Dondivić, Ćurković, Žilić, Fajković 1, Dobrić, Tončinić 2, Dragaš 1, Batoš, Skejić.