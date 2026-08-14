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Ruska plivačica Evgenija Čikunova osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 200 metara prsnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

David Popovići, rumunski plivač Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia, Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

 Čikunova je do zlata stigla rezultatom od 2:19,32 minuta u finalu, čime je postavila novi rekord šampionata.

Srebro je osvojila Britanka Angarad Evans sa 1,89 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Irkinji Moni Mekšeri sa 3,11 sekundi zaostatka.

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir