Čikunova je do zlata stigla rezultatom od 2:19,32 minuta u finalu, čime je postavila novi rekord šampionata
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RUSKINJA ŠAMPIONKA EVROPE UZ REKORD: Plivačica Evgenija Čikunova osvojila zlato na 200 metara prsno na EP u Parizu
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Ruska plivačica Evgenija Čikunova osvojila je danas zlatnu medalju u trci na 200 metara prsnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
David Popovići, rumunski plivač Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia, Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia
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Čikunova je do zlata stigla rezultatom od 2:19,32 minuta u finalu, čime je postavila novi rekord šampionata.
Srebro je osvojila Britanka Angarad Evans sa 1,89 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Irkinji Moni Mekšeri sa 3,11 sekundi zaostatka.
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