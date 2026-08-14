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Posle zlatne medalje na 100 metara, David Popovići je postao prvak i u disciplini 200 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Popovići je do zlata stigao sa rezultatom od 1:44,15 minuta u finalu. Srebro je osvojio Litvanac Tomas Navikonis sa 0,40 sekundi zaostatka, dok je bronza pripala Britancu Džejmsu Gaju sa 0,72 sekunde zaostatka.

1/7 Vidi galeriju David Popovići, rumunski plivač Foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia, Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia, Gian Mattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia

Mladi plivač koji će sredinom septembra proslaviti 22. rođendan ima, za naše pojmove, neobično prezime Popovići.

Rođen je u Bukureštu i pliva za Rumuniju, kojoj je doneo neverovatan broj medalja slobodnim stilom, od kojih su većina zlato.

Na olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine osvojio je zlato na 200 metara i bronzu na 100 metara.

Kada su Svetska prvenstva u pitanju, ima četiri zlata na dva takmičenja na 100 i 200 metara.

Sa dva zlata osvojena ovih dana u Parizu, broj medalja na Evropskim prvenstvima se popeo na šest. I svih šest su zlata.

Dakle, ukupno 11 zlata i jedna bronza na tri najveća takmičenja u plivanju u seniorskoj konkurenciji.

Ako se na to dodaju medalje iz mlađih kategorija, onda je ta brojka daleko impozantnija.

Da se vratimo prezimenu. David je jednom priznao da mu je deda bio Srbin i da se prezivao Popović.

Znate da je u Srbiji često prezime Popović. Vučete li neke korene iz Srbije?

"To je zanimljivo pitanje. Moj deda se prezivao Popović i verujem da sigurno postoji neka veza. Ta priča je prilično komplikovana i pokušaću da saznam detalje", uz osmeh je pre nekoliko godina rekao Popovići.

Nama jedino preostaje da se divimo ostvarenjima momka koji za idole ima Majkla Felpsa i Ijana Torpa.

Van bazena radi se o momku koji studira psihologiju u Bukureštu, a 2022. godine je odlikovan Orgenom zvezde Rumunije, najvišim građanskim ordenom u zemlji.

Veoma je aktivan u humanitarnom radu, te je tako jednu od zlatnih medalja sa Svetskog prvenstva pretopio u male zlatne trake i poklonio u dobrotvorne svrhe za pomoć deci oboleloj od raka. Ambasador je organizacije "Nada i domovi Rumunije", koja pomaže deci iz sirotišta da nađu porodice za život.