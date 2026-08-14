Slušaj vest

Bolja od ostalih u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 21 poenom, dok je Nina Čajić upisala 14 poena.

Odbojkašice Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 U selekciji Češke najefikasnija je bila Monika Brancuska sa 17 poena.

Srbija je u četvrtak u prvom pripremnom meču savladala Češku sa 3:1 u setovima.

Odbojkašice Srbije, koje su na poslednjem Evropskom prvenstvu 2023. godine osvojile srebrnu medalju, igraće na ovogodišnjem kontinentalnom takmičenju u Grupi B u Brnu sa Češkom, Austrijom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.

Evropsko prvenstvo igra se od 21. avgusta do 6. septembra.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA PREGAZILA BUGARSKU: Maja Ognjenović se vratila posle 700 dana!
Odbojkašice Srbije
Ostali sportoviOVO JE VEĆ ZA GINISA - PROKLETSTVO PETOG SETA SE NASTAVLJA: Srbija i 13 put zaredom poklekla - samo bod protiv Italije!
Odbojkašice Srbije
Ostali sportoviŠTETA! Odbojkašice Srbije posle pet setova poražene od Italije na startu pripremnog turnira
Mlade odbojkašice Srbije
Ostali sportoviIDEMO! Odbojkašice Srbije počele pripreme za Ligu nacija
repka.jpg

00:58
Ognjen Matanović gol za Grafičar Izvor: YouTube/Zvezda TV