Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bolja od ostalih u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 21 poenom, dok je Nina Čajić upisala 14 poena.

1/4 Vidi galeriju Odbojkašice Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U selekciji Češke najefikasnija je bila Monika Brancuska sa 17 poena.

Srbija je u četvrtak u prvom pripremnom meču savladala Češku sa 3:1 u setovima.

Odbojkašice Srbije, koje su na poslednjem Evropskom prvenstvu 2023. godine osvojile srebrnu medalju, igraće na ovogodišnjem kontinentalnom takmičenju u Grupi B u Brnu sa Češkom, Austrijom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.

Evropsko prvenstvo igra se od 21. avgusta do 6. septembra.