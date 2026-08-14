Odbojkašice Srbije pobedile su večeras u Beogradu selekciju Češke sa 3:0, po setovima 25:20, 25:23, 25:22, u drugoj pripremnoj utakmici pred Evropsko prvenstvo
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Bolja od ostalih u selekciji Srbije bila je Aleksandra Uzelac sa 21 poenom, dok je Nina Čajić upisala 14 poena.
Odbojkašice Srbije Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
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U selekciji Češke najefikasnija je bila Monika Brancuska sa 17 poena.
Srbija je u četvrtak u prvom pripremnom meču savladala Češku sa 3:1 u setovima.
Odbojkašice Srbije, koje su na poslednjem Evropskom prvenstvu 2023. godine osvojile srebrnu medalju, igraće na ovogodišnjem kontinentalnom takmičenju u Grupi B u Brnu sa Češkom, Austrijom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.
Evropsko prvenstvo igra se od 21. avgusta do 6. septembra.
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