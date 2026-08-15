CRNO-BELI SPREMNI ZA LIGU ŠAMPIONA: RK Partizan predstavio tim za novu sezonu
Rukometni klub Partizan predstavio je tim za sezonu 2026/27. Veče je počelo uz prisećanje na prethodnu sezonu, koja je bila najuspešnija u istoriji kluba. Crno-beli rukometaši braniće sva četiri domaća trofeja, a sa posebnim uzbuđenjem iščekuju se mečevi u Ligi šampiona. Posle 13 godina Partizan će ponovo zaigrati u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.
Uz veliki broj prisutnih gostiju, prijatelja kluba i predstavnika medija, promovisani su i dresovi za predstojeću sezonu, koje je klub ranije tokom dana predstavio putem zvaničnih kanala.
Kako je sve izgledalo pogledajte u sledećim fotografijama...
Ovo je tim Partizana za narednu sezonu:
Golmani: Andrej Trnavac, Vanja Radivojević, Bekir Čordalija.
Leva krila: Migel Sančez-Migaljon, Mladen Šotić, Vukašin Babić.
Levi bekovi: Ilija Abutović, Vladislav Kuleš, Simo Šijan, Miloš Kos, Aleksa Vesković.
Srednji bekovi: Aljoša Damjanović, Joav Lumbroso, Uroš Gugolj.
Desni bekovi: Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov, Brana Mirković.
Desna krila: Lazar Anđelković, Milija Papović.
Pivotmeni: Ivan Mićić, Petar Ivanić, Tobias Vagner.
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