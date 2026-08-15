Rukometni klub Partizan predstavio je tim za sezonu 2026/27. Veče je počelo uz prisećanje na prethodnu sezonu, koja je bila najuspešnija u istoriji kluba. Crno-beli rukometaši braniće sva četiri domaća trofeja, a sa posebnim uzbuđenjem iščekuju se mečevi u Ligi šampiona. Posle 13 godina Partizan će ponovo zaigrati u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju.