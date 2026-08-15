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Nakon što su Ligu nacija sredinom jula završile sa dve vezane pobede, naše odbojkašice su 7. avgusta pobedile Rusiju u pet setova, zatim jednog od domaćina predstojećeg šampionata starog kontinenta - Češku u četiri seta u dve utakmice, uz napomenu da je u drugom meču nakon 3:0 za Srbiju dogovoreno da ekipe odigraju još jedan set, a i on je pripao našem timu.

Selektor odbojkašica Zoran Terzić je zadovoljan trenutnim stanjem pred Evropsko prvenstvo koje će biti održano od 21. avgusta do 6. seprembra u Azerbejdžanu, Češkoj, Švedskoj i Turskoj.

1/6 Vidi galeriju Odbojkašice, meč Srbija - Rusija Foto: Odbojkaški Savez Srbije

"Nisam ni ja još siguran kako sve to izgleda. Moraćemo da odigramo neke utakmice na Evropskom prvenstvu protiv pravih protivnika, onih najjačih… Ove dve utakmice protiv Čehinja smo dobili, ajde da kažem, relativno lako. Međutim, uz puno gledalište, uz novu motivaciju koju će one imati u Brnu - sigurno da neće biti tako lako. Videćemo kako će sve to izgledati. Najvažnije je da su igračice zdrave, spremne… Ako ne bude nekih, ne daj Bože problema, koji su nas pratili prošle godine, trebalo bi očekivati lepe vesti", rekao je Terzić i dodao da će pred put sa spiska od 15 odbojkašica jedna morati da bude precrtana.

Srbija će u grupi na šampionatu Evrope igrati sa Češkom, Bugarskom, Grčkom, Austrijom i Ukrajinom.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je na poslednja četiri Evropska prvenstva igrala finale (pobedila dva zaredom, pa doživela dva poraza), a zanimljivo je da je na poslednjih devet turnira čak osam puta bila u polufinalu. U tom periodu, od 2007. godine Srbija ima tri zlata, tri srebra i jednu bronzu.

Ako ćemo da sudimo po rečima selektora, možemo da očekujemo novi uspeh.

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