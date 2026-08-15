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Srbiju su drugog dana takmičenja predstavljala trojica boksera - Filip Stanojević, Vasilije Đurđević i Petar Sandić. Iako su dvojica naših reprezentativaca završila nastup porazom, sva trojica pokazala su ogromnu želju, hrabrost i borbenost, dostojno noseći dres Srbije pred domaćom publikom.

Za najveću radost srpskog tima pobrinuo se Filip Stanojević, koji je ostvario prvu pobedu muške reprezentacije Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Stanojević je u petom meču druge sesije na Ringu A savladao Grka Dimosthenisa Zikosa, pokazavši tokom cele borbe veliko srce, odlučnost i kvalitet. Filip je hrabro ušao u meč, nametnuo svoj ritam i na kraju zasluženo stigao do pobede, na oduševljenje publike u Loznici.

1/6 Vidi galeriju Mladi bokser Filip Stanojević Foto: SBS (Marko Marković)

Njegov trijumf predstavlja važan podstrek za čitavu srpsku reprezentaciju i potvrdu da se mladi bokseri Srbije ravnopravno nose sa najboljim evropskim vršnjacima.

U devetoj borbi prve sesije na Ringu A, u kategoriji do 70 kilograma, Vasilije Đurđević ukrstio je rukavice sa Ukrajincem Bohdanom Kozakom.

Vasilije je u meč ušao bez respekta prema protivniku, borio se do poslednjeg trenutka i pokazao karakter i ogromnu želju za pobedom. Ovoga puta rezultat nije bio na njegovoj strani, pa je nakon borbe sportski čestitao protivniku.

U kategoriji do 65 kilograma nastupio je Petar Sandić, koji je za protivnika imao Belorusa Badhana Shashlykoua. Sandić je takođe pružio maksimum i borio se hrabro do kraja, ne odustajući ni u jednom trenutku, ali nije uspeo da izbori plasman u narednu rundu.

Iako su ostali bez pobede, Đurđević i Sandić mogu da budu ponosni na način na koji su predstavljali Srbiju — borbeno, hrabro i bez predaje.

Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke do 19 godina okupilo je 354 boksera iz 36 zemalja, koji se bore za 20 titula prvaka Evrope i ukupno 80 medalja.

Pravo nastupa imaju bokseri rođeni 2008. i 2009. godine, a Loznica je ovih dana centar evropskog omladinskog boksa. Među učesnicima su reprezentacije Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Engleske, Estonije, Finske, Gruzije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Izraela, Italije, Letonije, Litvanije, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Poljske, Rumunije, Rusije, Škotske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švedske, Švajcarske, Turske i Ukrajine.

Drugi dan takmičenja još jednom je pokazao da Srbija ima generaciju mladih boksera spremnih da se bore za svaki poen i svaki udarac. Pobeda Filipa Stanojevića donela je važan razlog za slavlje, dok su Vasilije Đurđević i Petar Sandić svojim nastupima pokazali ono što je najvažnije u sportu — borbenost, karakter i neodustajanje do poslednjeg gonga.

Evropsko prvenstvo u Loznici se nastavlja, a srpska reprezentacija ostaje spremna za nove izazove i nove borbe pred domaćom publikom.

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