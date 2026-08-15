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Samo dve nedelje deli nas od Balkan Boxing 11 spektakla u beogradskoj “Ložionici”, gde će ljubitelji boksa moći da isprate ono najbolje što ovaj region i deo sveta može da ponudi!

Čekaju nas fantastične borbe, puno uzbuđenja, udaraca, a svi se nadaju i veliki broj nokauta o kojima će se danima i nedeljama pričati.

Sve se radi na tome da Balkan Boxing 11 bude najbolji događaj do sada. Imena obećavaju. Gledaćemo okršaje Veljka Ražnatovića, potom Ace Konovalova, Alekseja Šendrika, Lea Cvitanovića…

Sve će se to ređati jedno za drugim 29. avgusta u Beogradu na vodi. Posebno za oko zapada borba između sjajnog Aleksandra Konovalova, koji će ukrstiti svoje rukavice sa čovekom kojeg već jako dobro poznaje.

1/4 Vidi galeriju Aleksandar Konovalov Foto: ARENA FRIDAY NIGHT FIGHTS, Kik boks savez Srbije, Dragan Kadić

Reč je o Rahimu Alijevu iz Azerbejdžana, sa kojim se inače već borio u kik-boksu na Svetskom prvenstvu! Ovoga puta, Konovalov i Alijev će se sastati u Beogradu u borbi poluteške kategorije.

Aca do sada ima sve pobede u ringu u četiri profi borbe, dok je njegov protivnik stigao do tri uz jedan poraz, ali je i Azerbejdžanac takođe sve trijumfe ostvario nokautom!

A upravo je ta njihova međusobna borba u kikboksu ostavila iza sebe veliki trag, takav da se o njoj priča i dan-danas. Pobedu je ostvario naš Aca Konovalov, ali na kakav način…

Sve se odvilo 2021. godine, u finalu WAKO Svetskog šampionata u Italiji, a iako je Konovalov na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudija, prepričavao se način na koji je došao do trijumfa i zlatne medalje.

Srpski bokser polomio je rebro protivniku jednim udarcem, a onda je, po završetku meča kao veliki šampion otišao i podigao ga uvis i zajedno sa njim proslavio veliku pobedu.

Tom prilikom su se ogrnuli i ogromnom srpskom trobojkom. Alijevu i njegovom timu to nije nimalo zasmetalo, baš naprotiv, a nema sumnje da će Azerbejdžanac uprkos svemu imati želju za revanšom.

Na Konovalovu je da mu to pred domaćom publikom ne dopusti! Inače, karte za Balkan Boxing 11 uveliko se nalaze u prodaji i možete ih nabaviti isključivo online putem sajta Tickets.rs na sledećem linku.

Ko ne bude uspeo da obezbedi sebi mesto uz ring, prenos borbi biće obezbeđen i na kanalu TV Arena Fight.

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