Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u polufinale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu,
PARIZ
BRAVO! Andrej Barna ušao u polufinalu Evropskog prvenstva!
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Andrej Barna je u kvalifikacijama ostvario rezultat od 21,84 sekunde i tako zauzeo sedmo mesto.
Srbiju su u kvalifikacijama predstavljali i Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Velimir Stjepanović, koji nisu uspeli da izbore plasman u polufinale Evropskog prvenstva.
Andrej Barna Foto: Plivački savez Srbije, Starsport©, François-Xavier MARIT / AFP / Profimedia
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Aćin je završio na 24. mestu sa rezultatom od 22,21 sekunde, Cvetkov na 53. poziciji sa vremenom od 22,76 sekundi, a Stjepanović na 56. mestu sa rezultatom od 22,80 sekundi.
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