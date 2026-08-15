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Andrej Barna je u kvalifikacijama ostvario rezultat od 21,84 sekunde i tako zauzeo sedmo mesto.

Srbiju su u kvalifikacijama predstavljali i Nikola Aćin, Justin Cvetkov i Velimir Stjepanović, koji nisu uspeli da izbore plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

Andrej Barna Foto: Plivački savez Srbije, Starsport©, François-Xavier MARIT / AFP / Profimedia

Aćin je završio na 24. mestu sa rezultatom od 22,21 sekunde, Cvetkov na 53. poziciji sa vremenom od 22,76 sekundi, a Stjepanović na 56. mestu sa rezultatom od 22,80 sekundi.

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir