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Milica Gardašević je u kvalifikacijama zauzela 19. mesto.

Za plasman u finale Evropskog prvenstva potrebno je bilo ili da se preskoči dužina od 6,80 metara, ili da se završi na nekoj od prvih 12 pozicija.

Gardašević je završila kao 19. sa rezultatom od 6,50 metara.

Milica Gardašević Foto: MOK, Dado Đilas, AP

Najbolji rezultat ostvarila je Nemica Malaika Mihambo sa rezultatom od 7,10 metara.

Finale je na programu u nedelju od 21.05.

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Pobednički skok Angeline Topić Izvor: Kurir