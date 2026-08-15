Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale u skoku udalj na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Birmingem
ŠTETA! Milica Gardašević ostala bez finala Evropskog prvenstva
Slušaj vest
Milica Gardašević je u kvalifikacijama zauzela 19. mesto.
Za plasman u finale Evropskog prvenstva potrebno je bilo ili da se preskoči dužina od 6,80 metara, ili da se završi na nekoj od prvih 12 pozicija.
Gardašević je završila kao 19. sa rezultatom od 6,50 metara.
Milica Gardašević Foto: MOK, Dado Đilas, AP
Vidi galeriju
Najbolji rezultat ostvarila je Nemica Malaika Mihambo sa rezultatom od 7,10 metara.
Finale je na programu u nedelju od 21.05.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši