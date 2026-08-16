Prema najavama, u Beograd dolazi desetak elitnih trkača, prevashodno iz Kenije, koji bi mogli da ugroze rekord staze. Podsećamo, najbolje vreme u muškoj konkurenciji ostvario je Amos Kiprotič, koji je ovu stazu prošle godine istrčao za 28:01, dok kod žena rekord drži Brenda Džepčirčir u vremenu 31:50, koji je takođe postavljen prošle godine. Zanimljivo je da su oba rekorda minulog septembra popravljena za više od 20 sekundi.

Kada je reč o rekreativcima, organizatori su se ponovo potrudili da svi učesnici imaju jedinstven ugođaj na stazi. Već po tradiciji, kada su u pitanju trke u organizaciji Beogradskog maratona, za sve trkače obezbeđeni su pokloni sponzora, osveženje na tri okrepne stanice i medicinska zaštita na samoj trasi i u cilju, kao i medalje za sve one koji završe trku. Takođe, učesnički broj je sa čipom za merenje vremena, što omogućava dobijanje onlajn diploma, a svi rezultati će takođe biti dostupni onlajn. Treba istaći da na ovoj trci mogu da učestvuju i deca od 12 godina, ali uz prethodno potpisanu saglasnost roditelja ili staratelja, pa se očekuje dobra zabava i energija na stazi.