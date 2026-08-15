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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak, 14. avgusta, u Rogatici poginuo je Miroslav Planinčić, poznati automobilista i dugogodišnji entuzijasta auto-moto sporta.

Planinčić je stradao uoči brdske trke koja se ovog vikenda održava u Vlasenici, a na kojoj je trebalo da nastupi. Prema dostupnim informacijama, pripremao je automobil za predstojeće takmičenje.

- U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su dva putnička automobila marke 'Reno', kojim je upravljao vozač A.A., državljanin Makedonije, i "Jugo", kojim je upravljao M.P. iz Rogatice i koji je smrtno stradao - naveli su iz policije.

Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da se nesreća dogodila oko 19.55 časova na magistralnom putu M1-114 u Rogatici.

U nesreći su učestvovala dva putnička automobila – „Reno“, kojim je upravljao A.A., državljanin Severne Makedonije, i „Jugo“, kojim je upravljao M.P. iz Rogatice.

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