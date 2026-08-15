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Perišić je na Gran priju u Limi zabeležila ukupno tri pobede u četiri meča, a jedini poraz doživela je u polufinalu od Finkinje Pihle Salonen.

Srpska džudistkinja je ovom pobedom osvojila bitne bodove za svetsku rang listu, koji će takođe da se računaju i za "olimpijsku trku", pošto prvih 30 džudoka u kategoriji obezbeđuje siguran plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu.

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