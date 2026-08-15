Srpska džudistkinja Marica Perišić osvojila je bronzanu medalju u kategoriji do 57 kilograma na Gran priju u Limi, pošto je danas u meču za treće mesto pobedila Italijanku Veroniku Toniolo, posle četiri minuta regularnog toka borbe, akcijom za juko 1:0.
DŽUDO
MARICA PERIŠIĆ PONOVO ZABLISTALA: Srpska džudistkinja osvojila bronzu na Gran priju u Limi
Slušaj vest
Perišić je na Gran priju u Limi zabeležila ukupno tri pobede u četiri meča, a jedini poraz doživela je u polufinalu od Finkinje Pihle Salonen.
Srpska džudistkinja je ovom pobedom osvojila bitne bodove za svetsku rang listu, koji će takođe da se računaju i za "olimpijsku trku", pošto prvih 30 džudoka u kategoriji obezbeđuje siguran plasman na Olimpijske igre u Los Anđelesu.
Reaguj
Komentariši