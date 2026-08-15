"Ovo je briljantan trenutak. Bila je luda atmosfera, dugo ću je pamtiti. Poslednjih 50 metara bili su zaosta dobri. Mislim da je to najboljih 50 metara koje sam isplivao posle dužeg vremena, ali to takođe znači da mogu i brže da startujem", rekao je Maršan, preneli su francuski mediji.