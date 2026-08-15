Francuski plivač Leon Maršan osvojio je zlatnu medalju u trci na 200 metara delfin na Evropskom prvenstvu u Parizu.
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NEMA MU RAVNOG: Maršan osvojio evropsko zlato i isplivao najbolji rezulat godine
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Četvorostruki olimpijski šampion pobedio je rezultatom 1:51,72 minuta, što je najbolji rezultat u svetu ove godine.
"Ovo je briljantan trenutak. Bila je luda atmosfera, dugo ću je pamtiti. Poslednjih 50 metara bili su zaosta dobri. Mislim da je to najboljih 50 metara koje sam isplivao posle dužeg vremena, ali to takođe znači da mogu i brže da startujem", rekao je Maršan, preneli su francuski mediji.
Mađarski plivač Ričard Marton osvojio je srebro sa 2,34 sekunde zaostatka.
Bronzu je osvojio Grk Apostolos Siskos sa 2,41 sekunde zaostatka za pobednikom.
(Beta)
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