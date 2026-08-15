- Izgledalo je tako da danas jednostavno nije bio dan za mene, mislim da sam u odličnoj formi i da je moje telo spremno za visine preko dva metra, ali nisam uspela da se prilagodim na okolnosti, što je apsolutno moja krivica. Bukvalno sam se zaledila, nisam osećala noge, tresla sam se sve vreme i izgubila sam skroz koordinaciju i nisam mogla da se ugrejem. Uradila sam sve što je bilo u mojoj mogućnosti, obukla sam više slojeva odeće, poneli smo debelo ćebe, pokušavala sam sve vreme da se krećem, ali nismo očekivali da bude ovoliko hladno i ne bih da koristim to kao izgovor jer je svima isto bilo.