POTRESNE REČI ANGELINE TOPIĆ NAKON ŠOKANTNOG PADA U FINALU! Srpska atletičarka progovorila o svemu!
Srpska atletičarka Angelina Topić nije uspela da se domogne medalje na Evropskom prvenstvu u skoku uvis u Birmingemu, pošto je završila kao 12. sa preskočenih 1.83 metara.
Ona je otkrila šta se desilo na visini od 188 cm na kojoj je Angelina i poklekla:
- Izgledalo je tako da danas jednostavno nije bio dan za mene, mislim da sam u odličnoj formi i da je moje telo spremno za visine preko dva metra, ali nisam uspela da se prilagodim na okolnosti, što je apsolutno moja krivica. Bukvalno sam se zaledila, nisam osećala noge, tresla sam se sve vreme i izgubila sam skroz koordinaciju i nisam mogla da se ugrejem. Uradila sam sve što je bilo u mojoj mogućnosti, obukla sam više slojeva odeće, poneli smo debelo ćebe, pokušavala sam sve vreme da se krećem, ali nismo očekivali da bude ovoliko hladno i ne bih da koristim to kao izgovor jer je svima isto bilo.
- Jedino da sam uspela u prvom pokušaju da preskočim, pa bih onda imala više vremena da se ugrejem, ali dešava se. Ne znam kako da reagujem, i dalje nisam shvatila šta se desilo. Najgore tek dolazi, ne bih svkako da dajem izgovore. I da sam nastavila takmičenje, jednostavno to nisam bila ja, toliki vetar u grudi, hladnoća... Nisam povređena, nastavljam sezonu, ali baš šteta za ovo - bile su prve impresije Angeline Topić za "Sport klub".
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