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Prijateljski bokserski susret omladinskih reprezentacija Srbije i Rusije, održan u subotu na otvorenom, na platou ispred Bokserskog kluba Slavija u Banjaluci, završen je nerešenim rezultatom 4:4.

U okviru Međunarodnog omladinskog kampa, mladi reprezentativci Srbije i Rusije ukrstili su rukavice u osam atraktivnih i borbenih mečeva, ali je rezultat ovog susreta bio u drugom planu. U prvom planu bili su sport, mladost, prijateljstvo, međusobno poštovanje i bratska ljubav.

Publika u Banjaluci imala je priliku da vidi neke od najtalentovanijih mladih boksera Srbije i Rusije, koji su pokazali borbenost, kvalitet i sportski duh. Ipak, najvažnija pobeda pripala je upravo sportu – jer su mladi bokseri, iako protivnici u ringu, van njega pokazali da ih povezuju prijateljstvo, druženje i zajednički sportski ciljevi.

Na programu su bili sledeći susreti:

U17

48 kg – Nina Damjanović (Srbija) – Aleksandra Moljeva (Rusija) 3:0

52 kg – Vuk Beletić (Srbija) – Dmitri Brjuhanov (Rusija) 2:1

63 kg – Damjan Petrović (Srbija) – Dmitri Ribin (Rusija) 0:3

80 kg – Luka Milenković (Srbija) – Jan Šaikhutdinov (Rusija) 0:2

U19

60 kg – Lazar Nikolić (Srbija) – Jegor Arakčajev (Rusija) 3:0

66 kg – Mateja Kecman (Srbija) – Juri Brjuhanov (Rusija) 0:3

70 kg – Đorđe Andrijašević (Srbija) – Ilja Kustarev (Rusija) 2:1

75 kg – Strahinja Domazetovski (Srbija) – Rađat Musaev (Rusija) 0:3

Za najbolju bokserku proglašena je Nina Damjanović, najbolji tehničar je Lazar Nikolić, najborbeniji par Đrođe Andrijašević i Ilja Kustarev.

Susret u Banjaluci još jednom je pokazao da sport ne poznaje granice i da upravo kroz mlade sportiste može da se grade nova prijateljstva i čvršće veze među narodima.

U ringu je bilo borbe, na semaforu je bilo 4:4, ali van ringa pobedili su sport, mladost, prijateljstvo i bratska ljubav.

Bokserski klub Slavija zahvaljuje mladim reprezentativcima Srbije i Rusije, trenerima, organizatorima i publici koja je svojim prisustvom uveličala ovaj sportski susret.

Srbija i Rusija – protivnici u ringu, prijatelji van njega.