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Finska atletičarka Alisa Vainio osvojila je zlatnu medalju u maratonu na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Vainio je stazu dugu 42 kilometra i 195 metara prešla za 2.22,26 sati, što je novi rekord šampionata.
Srebrnu medalju osvojila je Lili Ana Vindič-Tot iz Mađarske sa 2.27,21 sat, dok je Bitanka Ebi Doneli došla do bronze sa 2.27,33.

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