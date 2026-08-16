Finska atletičarka Alisa Vainio osvojila je zlatnu medalju u maratonu na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Vainio je stazu dugu 42 kilometra i 195 metara prešla za 2.22,26 sati, što je novi rekord šampionata.

Srebrnu medalju osvojila je Lili Ana Vindič-Tot iz Mađarske sa 2.27,21 sat, dok je Bitanka Ebi Doneli došla do bronze sa 2.27,33.