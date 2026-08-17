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Na prvi pogled, život Grejsi Gold izgledao je kao savršena sportska bajka.

Rođena 17. avgusta 1995. u Njutonu, u Masačusetsu, kao devojčica je zakoračila na led i vrlo brzo pokazala da poseduje nešto posebno. Medalje, slava i Olimpijske igre delovali su kao logičan nastavak priče. Malo ko je tada mogao da pretpostavi kroz kakav će pakao jednog dana morati da prođe.

Bila je talentovana, lepa, harizmatična i predodređena za najveće scene, Amerika ju je obožavala... A onda je sve krenulo nizbrdo.

Devojka koju su mnogi videli kao buduću olimpijsku šampionku našla se u borbi za goli opstanak – ne na ledu, već sa sopstvenim mislima i demonima.

I ono što se kasnije događalo bilo je toliko dramatično da je i sama svoju životnu priču pretočila u knjigu pod brutalno iskrenim naslovom "OutofShapeWorthlessLoser" - "Debela, bezvredna gubitnica". Taj izraz bio je ime glasa u njenoj glavi koji ju je godinama uništavao.

1/6 Vidi galeriju Proslavljena američka klizačica - Grejsi Gold Foto: YURI KADOBNOV / AFP / Profimedia, TOSHIFUMI KITAMURA / AFP / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Od devojčice koja je sanjala hokej do olimpijske zvezde

Zanimljivo je da klizanje u početku nije ni bilo njen prvi izbor.

Grejsi je kao dete želela da igra hokej na ledu, ali ju je porodica usmerila ka umetničkom klizanju. Ubrzo je postalo jasno da je napravljen pravi potez.

Njena sestra bliznakinja Keli takođe se bavila klizanjem, a njih dve su odrasle praktično zajedno na ledu. Grejsi je već kao juniorka počela da osvaja velika takmičenja, a 2012. postala je vicešampionka sveta u juniorskoj konkurenciji.

A onda je stigao veliki proboj.

Amerika je dobila svoju "zlatnu devojku"

Godine 2014. Grejsi je osvojila prvenstvo SAD i izborila mesto u olimpijskom timu za Soči.

Imala je samo 18 godina i od nje se očekivalo mnogo.

U pojedinačnoj konkurenciji završila je četvrta, dok je sa američkim timom osvojila bronzu.

Ali ono što je usledilo posle Sočija bilo je mnogo važnije od medalje.

Grejsi je postala jedno od zaštitnih lica američkog klizanja.

Osvojila je još jednu nacionalnu titulu 2016. godine, a na Svetskom prvenstvu iste godine postavila je tada najbolji rezultat Amerikanke u kratkom programu. Sve je ukazivalo na to da je spremna za još veće stvari.

A onda je pukla.

Od savršenstva do potpunog kraha

Posle druge nacionalne titule 2016. godine, njen svet počeo je da se ruši.

Na Svetskom prvenstvu u Bostonu bila je prva posle kratkog programa, ali je u slobodnom programu doživela veliki pad i završila tek četvrta ukupno.

Bio je to početak spirale.

Kasnije je otkrila da je godinama pokušavala da ispuni sliku "savršene Grejsi Gold“" koju su napravili mediji, publika i svet klizanja.

U jednom trenutku više nije znala kako da bude ta osoba.

"Zlatna devojka" spolja, potpuno slomljena osoba iznutra.

Grejsi je kasnije otvoreno pričala o tome koliko je duboko pala.

Godine 2017. ugojila se čak 23 kilograma, a sama je taj period opisala kao svoj„"quarter-life crisis. Na jednom trening-kampu doživela je potpuni slom.

Nije više mogla da funkcioniše.

Nije bila samo stvar u tome što nije mogla da kliza, nije mogla da nastavi normalan život.

U avgustu 2017. odlučila je da potraži stručnu pomoć i otišla na bolničko lečenje u Arizoni. Tamo je provela 45 dana, a potom još tri meseca na ambulantnom programu.

U tom periodu borila se sa depresijom, anksioznošću i poremećajem u ishrani.

A kasnije je otkrila još mračnije detalje.

"Moj život se raspao"

U autobiografskim ispovestima Grejsi je govorila o telesnoj dismorfiji, depresiji, anksioznosti, opsesivno-kompulzivnom poremećaju, ADHD-u i suicidalnim mislima.

U jednom trenutku, kako je sama opisala, došla je do tačke u kojoj je morala da bira:

Olimpijske igre ili sopstveni život.

Nije želela da nastavi po svaku cenu - izabrala je sebe.

To je značilo da je propustila Olimpijske igre u Pjongčangu 2018. godine, na kojima je trebalo da bude jedna od američkih uzdanica.

A onda je napravila nešto što je malo ko očekivao

Posle svega, mogla je da zauvek ostavi klizaljke, ali nije. Vratila se.

Godine 2018. ponovo je dobila mesto na Grand pri takmičenju i vratila se međunarodnim takmičenjima posle višegodišnje pauze.

Povratak, međutim, nije bio holivudski.

Na Rostelekom kupu u Moskvi imala je katastrofalan kratki program i ostvarila najlošiji rezultat u karijeri. Umesto da nastavi po svaku cenu, povukla se iz slobodnog programa i poručila da mora da stavi mentalno zdravlje na prvo mesto.

To je možda bio njen najvažniji potez.

Ne medalja.

Ne titula.

Već odluka da ne uništi sebe pokušavajući da ponovo bude "savršena Grejsi".

Najteži deo priče tek je kasnije ispričala

Godinama kasnije Gold je odlučila da bez ulepšavanja napiše šta joj se događalo.

U knjizi „OutofShapeWorthlessLoser“ otvorila je i temu seksualnog napada koji je doživela, kao i koliko je taj događaj uticao na njenu već narušenu psihu.

Naslov knjige nije slučajan.

To nije nadimak koji joj je dao neko drugi, to je naziv za glas u njenoj glavi koji ju je godinama ubeđivao da nije dovoljno dobra.

"Gracie Gold" je, kako je sama objašnjavala, bila javna ličnost - savršena klizačica koju su deca doživljavala gotovo kao Diznijevu princezu.

Ali iza toga bila je Grejsi.

Obična devojka koja nije mogla da izdrži teret slike koju je ceo svet imao o njoj.

Danas njena priča izgleda potpuno drugačije

Grejsi Gold nije postala olimpijska šampionka, nije osvojila individualnu olimpijsku medalju, ali je osvojila nešto što joj je u jednom trenutku života bilo mnogo važnije - vratila se sebi.

Danas o svom iskustvu govori otvoreno i pokušava da pomogne da se promeni način na koji se govori o mentalnom zdravlju sportista. Godine 2026. ponovo se pojavljuje u velikim američkim medijima kao analitičarka i komentatorka umetničkog klizanja.

I upravo zato je njena priča mnogo veća od sporta.