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Srpski plivač Nikola Simić neće se boriti za medalju na Evropskom prvenstvu u Parizu u disciplini 400 metara slobodnim stilom, pošto nije uspeo da izbori plasman u veliko finale.

Simić je kvalifikacionu trku završio za 3:53,51, što mu je bilo dovoljno za ukupno 29. mesto u kvalifikacijama.

Najbrži u kvalifikacijama bio je Nemac Oliver Klement, koji je isplivao vreme 3:45,22 i tako najavio ozbiljnu borbu za evropsko zlato.

Finale discipline na 400 metara slobodnim stilom na programu je večeras od 19.21.

Ipak, Srbija će imati još jednu veliku priliku za dobar rezultat. Večeras od 18.30 u finalu trke na 50 metara slobodnim stilom nastupa Andrej Barna, koji će pokušati da se umeša u borbu za najviši plasman.