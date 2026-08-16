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Srpski reprezentativac Andrej Barna osvojio je drugo mesto na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Barna je završio kao drugi na 40 metara slobodnim stilom.

1/9 Vidi galeriju Andrej Barna Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia, Plivački savez Srbije, Starsport©

Barna je ostvario vreme 21.37, koliko je pllivao i Rus Kornev. Barna je ostvario državni i lični rekord.

Titulu je osvojio Ukrajinac Šeremet.

Momak iz Subotice, koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama, opravdao je status jednog od favorita.

Barna je prethodno na Evropskom šampionatu u Beogradu pre dve godine bio evropski šampion u štafeti 4 x 100 slobodno, dok je u individualnoj trci na 100 slobodno uzeo bronzu. Sada je upotpunio kolekciju kontinentalnih medalja.

Učestvovao je na Olimijskim igrama u Tokiju i Parizu, gde mu je malo nedostajalo da dođe do finala na 100 slobodno, a prošle godine je osvojio šesto mesto na planeti na 50 slobodno u Singapuru.

Pored državnog rekorda na 50 slobodno, vlasnik je i najboljeg rezultata Srbije na duplo dužoj deonici istim stilom sa 47,66.