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Selektor odbojkaške reprezentacije Srbije George Krecu ima novi klupski angažman – rumunski stručnjak vraća se u Poljsku, gde će u sezoni 2026-2027 predvoditi Aseko Rešoviju.

Za Krecua će to biti povratak u dobro poznatu sredinu, pošto je ekipu iz Žešova već vodio u sezoni 2018-2019.

1/5 Vidi galeriju George Krecu, novi selektor odbojkaša Srbije Foto: Heikki Saukkomaa / imago sportfotodienst / Profimedia, PAWEL PIOTROWSKI / imago sportfotodienst / Profimedia, Mariusz Palczynski / Mpaimages.C / Zuma Press / Profimedia

Rešovija je povratak iskusnog stručnjaka ozvaničila uz podsećanje na njegove najveće uspehe. Krecu je vrhunac klupske karijere dostigao sa Zaksom u sezoni 2021/22, kada je osvojio Ligu šampiona, prvenstvo i Kup Poljske, dok je veliki trag ostavio i na reprezentativnoj sceni. Sa Slovenijom je 2023. godine stigao do bronze na Evropskom prvenstvu, a 2022. proglašen je za najboljeg evropskog trenera.

Krecu će tako ponovo kombinovati obaveze u klupskoj i reprezentativnoj odbojci. Na klupi Srbije nalazi se od početka 2025. godine, kada je nasledio Igora Kolakovića, a trenutno sa Orlovima radi na pripremama za Evropsko prvenstvo 2026. Po završetku reprezentativnih obaveza čeka ga povratak u Poljsku i novi mandat na klupi Rešovije.

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