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Dok se na našem kontinentu održava Evropsko prvenstvo, Amerikanci se takmiče na Panpacifičkom šampionatu u Kaliforniji, gde je ova fenomenalna plivačica dvostruko pomerala granice istorije u trci na 50 metara slobodnim stilom.

Sve je počelo u jutarnjim kvalifikacijama, kada je prohiujala kroz bazen i štopericu zaustavila na 23,49 sekundi. Time je prestigla dosadašnji rekord sunarodnice Grečen Volš, koja je nedavno u Rimu ostvarila vreme od 23,55.

Plivanje Foto: Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Pravi spektakl usledio je u velikom finalu, Daglasova je odplivala nestvarnih 23,19 sekundi i na impresivan način se upisala u zvezdane krugove ovog sporta.

Da dan bude potpuno u njenom znaku, postarala se i u mešovitoj štafeti 4x100 metara. U društvu pomenute Grečen Volš, ali i Vana Matijasa i Vila Modglina, stigla je do još jednog svetskog rekorda i tako stavila krunu na nezaboravno izdanje.

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