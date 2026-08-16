KAKVO LUDILO! OVO SE NE DEŠAVA SVAKI DAN! Amerikanka oborila svetski rekord za nekoliko sati - čudo u bazenu kakvo se ne pamti!
Dok se na našem kontinentu održava Evropsko prvenstvo, Amerikanci se takmiče na Panpacifičkom šampionatu u Kaliforniji, gde je ova fenomenalna plivačica dvostruko pomerala granice istorije u trci na 50 metara slobodnim stilom.
Sve je počelo u jutarnjim kvalifikacijama, kada je prohiujala kroz bazen i štopericu zaustavila na 23,49 sekundi. Time je prestigla dosadašnji rekord sunarodnice Grečen Volš, koja je nedavno u Rimu ostvarila vreme od 23,55.
Pravi spektakl usledio je u velikom finalu, Daglasova je odplivala nestvarnih 23,19 sekundi i na impresivan način se upisala u zvezdane krugove ovog sporta.
Da dan bude potpuno u njenom znaku, postarala se i u mešovitoj štafeti 4x100 metara. U društvu pomenute Grečen Volš, ali i Vana Matijasa i Vila Modglina, stigla je do još jednog svetskog rekorda i tako stavila krunu na nezaboravno izdanje.