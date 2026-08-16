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Sa velikom tugom Kajak klub Begej i sportska javnost opraštaju se od Zlatomira Šuvačkog, jednog od najznačajnijih sportista u bogatoj istoriji ovog sporta.

Šuvački je preminuo 15. avgusta 2026. godine, u 80. godini života.

Rođen 26. novembra 1945. godine, Zlatomir Šuvački pripadao je generaciji kajakaša, koja je svojim rezultatima ispisivala najlepše stranice istorije kluba, ali i jugoslovenskog kajakaštva.

Prvi veliki rezultat ostvario je još kao junior. Godine 1963. osvojio je srebrnu medalju na međunarodnom prvenstvu u Jajcu u disciplini K-2 na 500 metara, zajedno sa Ferencem Hampamerom.

Tri godine kasnije stigao je do samog vrha jugoslovenskog kajaka. Na Prvenstvu Jugoslavije 1966. godine u Zvorniku postao je prvak Jugoslavije u K-1 na 500 metara, dok je na 1000 metara osvojio bronzanu medalju.

Njegovi rezultati doneli su mu mesto u reprezentaciji Jugoslavije i nastup na najvećoj sportskoj sceni.

Olimpijske igre – Meksiko Siti 1968

Zlatomir Šuvački predstavljao je Jugoslaviju u disciplini K-2 na 1000 metara, zajedno sa Stanišom Radmanovićem. Jugoslovenski dvojac uspeo je da izbori plasman u polufinale olimpijskog takmičenja.

Četiri godine kasnije usledio je još jedan olimpijski nastup.

Olimpijske igre – Minhen 1972

Šuvački je ponovo obukao reprezentativni dres Jugoslavije i nastupio u K-4 na 1000 metara, zajedno sa Ivanom Ohmutom, Milošem Kraljem i Dušanom Filipovićem.

Po završetku karijere posvetio se trenerskom poslu u rodnom Zrenjaninu i Kajakaškom klubu Begej.