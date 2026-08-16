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Barna je zauzeo drugo mesto u trci na 40 metara slobodnim stilom, ostvarivši rezultat od 21,37 sekundi, potpuno isto vreme koje je zabeležio i ruski takmičar Kornev, pa su podelili srebro.

Zlatnu medalju i naslov šampiona Evrope odneo je Ukrajinac Šeremet.

Subotičanin sa adresom u Sjedinjenim Američkim Državama tako je na najbolji način potvrdio ulogu jednog od glavnih favorita u ovoj disciplini.

Podsećanja radi, Barna je pre dve godine na šampionatu u Beogradu stigao do zlata u štafeti 4 x 100 metara slobodnim stilom, dok se u pojedinačnoj konkurenciji na 100 metara okitio bronzom. Ovim uspehom u Francuskoj dodatno je obogatio svoju bogatu kolekciju kontinentalnih odličja.

Životna priča

Malo je poznato da je ovaj sjajni sportista pre pet godina vodio ozbiljnu bitku sa rakom bubrega.

Barna je morao na hitnu operaciju, a na svu sreću njegovo stanje nije zahtevalo hemioterapije.

"Nisam znao da li ću moći da plivam ponovo, bilo je mnogo stvari koje sam morao sam da otkrijem. Hvala Bogu, sve je prošlo sjajno. Uspeo sam da ustanem na noge i da se vratim u bazen već nakon dva meseca", otkrio je jednom prilikom Subotičanin.

1/9 Vidi galeriju Andrej Barna Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia, Plivački savez Srbije, Starsport©

Olimpijske igre u Tokiju su pomerene za 2021. godinu i Barna je to iskoristio da se vrati u formu i izbori učešće.

"Smatram da 2020. godina nije bila najbolja za mene, ali zato sam zahvalan Bogu zbog novih godinu dana koje mi je podario za treniranje kako bih se vratio tamo gde sam bio pre operacije", istakao je Barna pred put u Tokio 2021. godine.

Pobedio kancer

Talentovani Subotičanin je 2020. godine dobio nagradu za "Povratak godine" (Comeback of the year), pošto je uspeo nakon borbe s rakom da se domogne CSCAA All-American tima (Najbolji koledž plivači, nešto poput NCAA u košarci).

Njegov koledž tim, Luizvil, takođe ga je tokom 2020. godine nagradio sa posebnom titulom koja je na sebi imala samo naziv "Istrajnost" (Perservance reward).

"Pobedio je kancer, veliku operaciju i proveo više od šest nedelja bez fizičke aktivnosti, a potom se vratio i nastavio da se takmiči sa svojim drugovima", pisalo je, između ostalog, u saopštenju koje je izdao njegov koledž.

Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Na Olimpijskim igrama u Tokiju bio je deveti, a samo 12 stotinki delilo ga je od velikog finala.

Uspeo je da obori nacionalni rekord na 100 metara kraul, koji je držao Milorad Čavić. Postao je prvi Srbin koji je plivao ispod 48 sekundi (47,94).

Taj rezultat ga je silno motivisao da nastavi da se bavi ovim sportom, pošto je u jednom momentu zbog nedostatka sredstava ozbiljno razmišljao da završi karijeru. Sada ima sve uslove za rad i velika očekivanja, te se nada da bi u Parizu možda mogao da iznenadi i stigne do medalje!