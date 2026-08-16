Slušaj vest

Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Andrej Barna osvojio srebro na EP Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Barna je do srebra stigao rezultatom 21,37 sekundi, a u istom vremenu trku je završio i Rus Egor Kornev.

Zlatnu medalju je osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet rezultatom 21,13 sekundi.

00:59
Andrej Barna na pobedničkom postolju Evropskog prvenstva Izvor: RTS/screenshot

Ne propustiteOstali sportoviMORAO NA HITNU OPERACIJU, POBEDIO RAK, A ONDA SRUŠIO ČAVIĆEV REKORD! Ovaj srpski plivač je ČUDO! Sada je drugi u Evropi, a njegova životna priča je za film!
Andrej Barna
Politika"ČESTITAM VAM NA USPEHU KOJIM STE OBRADOVALI CELU ZEMLJU" Vučić čestitao plivaču Andreju Barni: Doneli ste Srbiji srebro na koje smo ponosni
Aleksandar Vučić (2).jpeg
Ostali sportoviSRBIJO, RADUJ SE! ANDREJ BARNA OSVOJIO SREBRNU MEDALJU: Srpski plivač vicešampion Evrope
Andrej Barna
Ostali sportoviIDE PO MEDALJU! Barna zablistao u Parizu i izborio finale
Andrej Barna

00:16
plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir