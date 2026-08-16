Barna je do srebra stigao rezultatom 21,37 sekundi
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ANDREJ PLIVAO DO SREBRA: Pogledajte snimak lude trke u kojoj je Barna postao vicešampion Evrope
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Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
Andrej Barna osvojio srebro na EP Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia
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Barna je do srebra stigao rezultatom 21,37 sekundi, a u istom vremenu trku je završio i Rus Egor Kornev.
Zlatnu medalju je osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet rezultatom 21,13 sekundi.
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