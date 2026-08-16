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Maestralni srpski plivač Andrej Barna je na Evropskom prvenstvu u Parizu izborio srebrno odličje u trci na 50 metara slobodnim stilom.

U izuzetno oštroj konkurenciji, Andrej je do cilja stigao za 21,37 sekundi, čime je oborio nacionalni rekord Srbije i postavio jedno od najboljih vremena na planeti u ovoj sezoni. Ipak, senku na Barnin veliki uspeh bacio je hladan susret i neprijatna scena između Rusa Kornjeva i Ukrajinca Šeremeta.

Andrej Barna osvojio srebro na EP Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Predstavnik Srbije je u duhu pravog sportiste i sa puno poštovanja čestitao ukrajinskom takmičaru Nikiti Šeremetu, inače jednom od najdominantnijih plivača u istoriji ove discipline.

Sa druge strane, relacije između ukrajinskog i ruskog plivača ostale su potpuno zamrznute tokom svečane dodelje medalja. Zbog rata koji traje već duže od četiri godine, Šeremet je odlučno odbio bilo kakav pozdrav ili kontakt sa rivalom iz Rusije.

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Andrej Barna na pobedničkom postolju Evropskog prvenstva Izvor: RTS/screenshot

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