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Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Barna je do srebra stigao rezultatom 21,37 sekundi, što je novi lični i nacionalni rekord, a u istom vremenu trku je završio i Rus Egor Kornev.

Andrej Barna osvojio srebro na EP Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

 Zlatnu medalju je osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet rezultatom 21,13 sekundi.

Andrej Barna je posle trke za srpske medije izneo impresije.

"Fenomenalno, zadovoljan sam. Srebrna medalja je fenomenalan uspeh i jako mi je drago što sam popravio najbolje lično vreme posle godinu dana, od prošlog Svetskog prvenstva. Trka je super prošla, ne mogu da kažem sam nešto pogrešio, da mi je izmaklo zlato, da sam nešto loše uradio. Sve je prošlo kako treba. Nažalost, nisam bio dovoljno dobar za zlato, ali i srebro je super, zadovoljan sam i nadam se da ću uspeti još da ‘spustim’ vreme", kazao je Barna.

Barnu u naredne dve godine očekuju Svetsko prvenstvo i Olimpijske igre.

"Sada je plan da se analizira ova trka, da svaki segment posebno pregledamo, da vidimo gde može još da se napreduje, da se ‘spusti’ vreme iako je ovo dosta dobro vreme. Biće potrebno još brže da se pliva sledeće godine u Budimpešti na Svetskom prvenstvu da bi se osvojila medalja. Sada malo pauza i onda se vraćam treninzima", rekao je Andrej Barna.

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir