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Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebrnu medalju u trci na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Barna je do srebra stigao rezultatom 21,37 sekundi, što je novi lični i nacionalni rekord, a u istom vremenu trku je završio i Rus Egor Kornev.

Andrej Barna osvojio srebro na EP Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Zlatnu medalju je osvojio Ukrajinac Nikita Šeremet rezultatom 21,13 sekundi.

Andrej Barna je, pored medalje, zaradio i ozbiljan novac.

Na osnovu Uredbe o sportskim i nacionalnim priznanjima, Andreju će pripasti iznos od 15.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Za zlato, primera radi, nagrada je 20.000 evra.

Osim toga, Barni će pripasti još 1.500 evra od Evropske plivačke federacije za drugo mesto.

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plivanje, Plivački savez Srbije Izvor: Kurir