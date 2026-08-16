NIKOME NIJE JASNO ŠTA SE DESILO! Mlada nada dominirala godinama, a sada završila kao pretposlednja na Evropskom prvenstvu!
Bosanskohercegovačka reprezentativka Lana Pudar (20) zauzela je sedmo, pretposlednje mesto u finalnoj trci na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.
Nakon što se na prethodna dva kontinentalna šampionata 2022. i 2024. godine kitila medaljama, plivačica iz Mostara ovoga puta nije uspela da uhvati korak sa rivalkama, pa je ostala daleko od borbe za podijum.
Mlada plivačica iz Mostara je od samog starta plivala na osmoj poziciji, da bi u završnih 50 metara ipak podigla tempo, pretekla Belgijanku Saru Dumont i na kraju trke stigla do sedme pozicije.
Zlatno odličje pripalo je Britanki Kijani Makines (2:05,90), dok je srebro izborila Dankinja Helena Rozendal Bah sa vremenom 2:06,14. Do bronzane medalje stigla je Špankinja Laura Kabanjes Gazas, koja je trku završila za 2:07,41.