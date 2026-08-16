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Bosanskohercegovačka reprezentativka Lana Pudar (20) zauzela je sedmo, pretposlednje mesto u finalnoj trci na 200 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu.

Nakon što se na prethodna dva kontinentalna šampionata 2022. i 2024. godine kitila medaljama, plivačica iz Mostara ovoga puta nije uspela da uhvati korak sa rivalkama, pa je ostala daleko od borbe za podijum.

Andrej Barna osvojio srebro na EP Foto: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Mlada plivačica iz Mostara je od samog starta plivala na osmoj poziciji, da bi u završnih 50 metara ipak podigla tempo, pretekla Belgijanku Saru Dumont i na kraju trke stigla do sedme pozicije.

Zlatno odličje pripalo je Britanki Kijani Makines (2:05,90), dok je srebro izborila Dankinja Helena Rozendal Bah sa vremenom 2:06,14. Do bronzane medalje stigla je Špankinja Laura Kabanjes Gazas, koja je trku završila za 2:07,41.

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