Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskoj atletičarki Adriani Vilagoš osvajanje bronzane medalje u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
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"PONOSNI NA OVU MEDALJU I NA VAŠU ENERGIJU I BORBENOST" Vučić čestitao Adriani Vilagoš bronzu na Evropskom prvenstvu
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskoj atletičarki Adriani Vilagoš osvajanje bronzane medalje u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
"Bronza za Srbiju i još jedan uspeh naše Adriane Vilagoš! Ponosni na ovu medalju i na Vašu energiju i borbenost! Bravo, Adriana", poručio je predsednik Srbije.
Podsetimo, Adriana Vilagoš je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu sa hicem 60.93 metara. To je njena treća uzastopna medalja na prvenstvima Evrope.
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