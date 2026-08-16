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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je srpskoj atletičarki Adriani Vilagoš osvajanje bronzane medalje u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

"Bronza za Srbiju i još jedan uspeh naše Adriane Vilagoš! Ponosni na ovu medalju i na Vašu energiju i borbenost! Bravo, Adriana", poručio je predsednik Srbije.

Podsetimo, Adriana Vilagoš je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu sa hicem 60.93 metara. To je njena treća uzastopna medalja na prvenstvima Evrope.

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