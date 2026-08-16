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Ima samo 22 godine i već tri medalje na Evropskim prvenstvima.

Treću, i to bronzanu medalju, Adriana Vilagoš je osvojila u nedelju uveče na prvenstvu u Birmingemu.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

A malo je nedostajalo da Srbija ostane bez bisera svetske i evropske atletike.

Adriana Vilagoš je rođena u Vrbasu drugog dana januara 2004. godine, a odrasla je u Malom Iđošu.

Sa rukometa prešla na bacačke discipline

Počela je da se bavi rukoemtom pre nego što se, na nagovor svog profesora fizičkog vaspitanja Zoltana Halasa, oprobala u disciplini bacanja vorteksa, lakog bacačkog rekvizita u obliku jajeta sa aerodinamičnim repom.

Mesto u kojem je rođena i u kojem je išla u školu ima oko četiri hiljade stanovnika, a mnogi od njih su mađarske nacionalnosti. To joj je otvaralo vrata da zaigra rukomet u Mađarskoj.

Njena majka, ujedno i trener, Đerđe Vilagoš ispričala je jednom prilikom:

"Moram da priznam da za bacanje koplja nisam ništa znala. Kada je Adriana išla prvi put na takmičenje iz bacanja vorteksa i to smo tek na internetu videli kako se baca. Mi smo mislili godinama da će bacati samo vorteks pored rukometa, i da će rukomet biti glavni sport. Kako su došli rezultati i kako je ona prešla u stariju kategoriju morala je da odluči da li će da nastavi sa atletikom ili sa rukometom jer nema više bacanja vorteksa. Dogovorili smo se da nastavi sa bacanjem koplja. Tada je bila sedmi razred i primljena je bila u Mađarsku nacionalnu rukometnu akademiju", otkrila je jednom prilikom Đerđe.

Mađarska je htela za rukomet

Ona je otkrila da su naše severne komšije imale želju da Adriana igra rukomet za njih.

"Dali su nam šansu (rukometni savez Mađarske) da dok ne završi osmi razred odlučimo da li će rukomet ili koplje. U to vreme smo stvarno pokušali da se usavršimo, tehniku smo gledali na internetu zajedno, analizirali smo", govorila je mama za "Atlex".

Taj period od godinu dana koji je porodica Vilagoš dobila za donošenje odluke iskoristila je Srbija. Adriana je zavolela bacanje koplja, a dobri rezultati bili su podstrek za nastavak u atletici.

Ubrzo je Adriana počela da pravi čuda. Kao juniorka je više od 15 puta popravljala nacionalni rekord Srbije. Osvojila je dva zlata na Svetskim prvenstvima za atletičare starosti do 20 godina, kao i zlato i srebro na Evropskim prvenstvima za isti uzrast.

Na Mediteranskim igrama 2022. je bila najbolja, a najveće uspehe je ostvarila na seniorskim Evropskim prvenstvima u Minhenu 2022. i u Rimu 2024 kada je osvojila srebrne medalje.

Sada je nastavila nisku medalja.