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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Vilagoš je u finalu bacanja koplja zauzela treće mesto sa hicem 60.93 u drugoj seriji.

Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

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Adriana Vilagoš hitac za finale Svetskog prvenstva Izvor: RTS 2