Vilagoš je najbolji hitac imala u drugoj seriji, kada je bacila 60.93 metara.
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OVAJ SNIMAK SVAKO MORA DA POGLEDA! Evo kako je Adriana Vilagoš uzela medalju na Evropskom prvenstvu! Pogledajte savršeni hitac! VIDEO
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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Vilagoš je u finalu bacanja koplja zauzela treće mesto sa hicem 60.93 u drugoj seriji.
Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia
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