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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Ona je do bronze stigla hicem iz druge serije od 60,93 metra.

Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Zlatnu medalju je osvojila Hrvatica Sara Kolak hicem iz prve serije od 62,43 metra.

Srebrna medalja je pripala Nemici Juliji Ubriht, koja je u prvoj seriji bacila 61,53 metra.

Adriana je po završetku rekla da je finale bio izazovno.

Adriana Vilagoš
Foto: SAS / Željko Obradović

 "Ovo je bilo baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Baš je trebalo da se izborim sama sa sobom, da sastavim neke stvari i da bacim neki solidan rezultat. Naravno, očekivala sam nešto više, ali okolnosti se menjaju. Pokušavamo da posmatramo pozitivne stvari i to je to. Još je baš rano za analizu, sada imam neke druge zaključke. Danas slavimo medalju, danas bronzu", rekla je Vilagoš za Sport klub.

04:15
Adriana Vilagoš posle bronze na EP Izvor: Sportklub

Jedan od faktora nešto lošijih rezultata u finalu kod takmičarki bili su uslovi na stadionu u Birmingemu.

"Svakako, bio je vetar, bila je temperatura koja je uticala na nas. Nekome takvi uslovi odgovaraju bolje, nekome gore. Generalno, mnogo zavisi od toga u kakvom stanju dođeš na takmičenje i kakav ti je dan. Na to utiče baš mnogo faktora".

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Adriana Vilagos foto Nikola Tomic (2).JPG

04:15
Adriana Vilagoš posle bronze na EP Izvor: Sportklub