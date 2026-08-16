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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Ona je do bronze stigla hicem iz druge serije od 60,93 metra.

1/9 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: EPA / Georgi Licovski, Marco Iacobucci/IPA Sport/ipa-ag / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zlatnu medalju je osvojila Hrvatica Sara Kolak hicem iz prve serije od 62,43 metra.

Srebrna medalja je pripala Nemici Juliji Ubriht, koja je u prvoj seriji bacila 61,53 metra.

Adriana je po završetku rekla da je finale bio izazovno.

Foto: SAS / Željko Obradović

"Ovo je bilo baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Baš je trebalo da se izborim sama sa sobom, da sastavim neke stvari i da bacim neki solidan rezultat. Naravno, očekivala sam nešto više, ali okolnosti se menjaju. Pokušavamo da posmatramo pozitivne stvari i to je to. Još je baš rano za analizu, sada imam neke druge zaključke. Danas slavimo medalju, danas bronzu", rekla je Vilagoš za Sport klub.

04:15 Adriana Vilagoš posle bronze na EP Izvor: Sportklub

Jedan od faktora nešto lošijih rezultata u finalu kod takmičarki bili su uslovi na stadionu u Birmingemu.

"Svakako, bio je vetar, bila je temperatura koja je uticala na nas. Nekome takvi uslovi odgovaraju bolje, nekome gore. Generalno, mnogo zavisi od toga u kakvom stanju dođeš na takmičenje i kakav ti je dan. Na to utiče baš mnogo faktora".