ADRIANA VILAGOŠ NIJE ZADOVOLJNA BRONZOM: Očekivala sam više
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Ona je do bronze stigla hicem iz druge serije od 60,93 metra.
Zlatnu medalju je osvojila Hrvatica Sara Kolak hicem iz prve serije od 62,43 metra.
Srebrna medalja je pripala Nemici Juliji Ubriht, koja je u prvoj seriji bacila 61,53 metra.
Adriana je po završetku rekla da je finale bio izazovno.
"Ovo je bilo baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Baš je trebalo da se izborim sama sa sobom, da sastavim neke stvari i da bacim neki solidan rezultat. Naravno, očekivala sam nešto više, ali okolnosti se menjaju. Pokušavamo da posmatramo pozitivne stvari i to je to. Još je baš rano za analizu, sada imam neke druge zaključke. Danas slavimo medalju, danas bronzu", rekla je Vilagoš za Sport klub.
Jedan od faktora nešto lošijih rezultata u finalu kod takmičarki bili su uslovi na stadionu u Birmingemu.
"Svakako, bio je vetar, bila je temperatura koja je uticala na nas. Nekome takvi uslovi odgovaraju bolje, nekome gore. Generalno, mnogo zavisi od toga u kakvom stanju dođeš na takmičenje i kakav ti je dan. Na to utiče baš mnogo faktora".