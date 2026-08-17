Slušaj vest

Emotivne scene posle finala bacanja koplja u Birmingemu!

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš (22) osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu i tako nastavila neverovatan niz. Naša reprezentativka je treći put zaredom stigla do odličja na kontinentalnom šampionatu, a veliko slavlje usledilo je uz srpsku zastavu.

Vilagoš se nakon takmičenja ogrnula trobojkom, a onda prišla novoj evropskoj šampionki - hrvatskoj atletičarki Sari Kolak (31). I Kolak je slavila sa zastavom svoje zemlje, a dve šampionke podelile su posebno emotivan trenutak.

Obe su bile vidno potresene od emocija. Adriana je nastavila niz koji je započela srebrnim medaljama na prvenstvima Evrope 2022. i 2024. godine, dok je Kolak posle čitave decenije ponovo stigla do medalje na EP. Ovoga puta otišla je do samog vrha.

A onda – zagrljaj.

Kolak je sa suzama radosnicama prišla Vilagoš, a njih dve su se zagrlile i zajedno proslavile veliki uspeh. Sportsko rivalstvo u tom trenutku potpuno je palo u drugi plan, a nastala je scena koja je oduševila prisutne.

Adriana Vilagoš i Sara Kolak Foto: Screenshot

Adriana je posle finala govorila i o podršci koju je dobijala iz Srbije. Bronza iz Birmingema za nju ima dodatnu težinu, jer je Vilagoš donela jedinu medalju Srbiji na ovom Evropskom prvenstvu.

Mlada atletičarka iz Malog Iđoša zahvalila je svima koji su je pratili i bodrili, posebno u trenucima kada nije bilo lako.

"Hvala svima, dobila sam puno lepih i ohrabrujućih komentara posle kvalifikacija, bilo mi je baš drago da toliko ljudi veruje u mene, nas, da nas podržavaju i kada ide dobro i kada ne ide. Ta podrška je jako bitna, jer ima ljudi koji cene naš rad. Ovo je vrhunac, ono što se vidi, ali kada cene taj naš trud i rad koji ulažemo, onda nam je svima drago. Nadam se da će se baviti sve više njih bacanjem koplja i da će takmičenja u Srbiji biti brojnija", rekla je Vilagoš.

1/8 Vidi galeriju Maestralna srpska atletičarka - Adriana Vilagoš Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Screenshot

Za Adrianu je ovo još jedna potvrda da pripada samom vrhu evropske atletike, dok je Kolak posle deset godina ponovo stala na pobedničko postolje. A njihov zajednički zagrljaj sa zastavama Srbije i Hrvatske ostao je jedna od najlepših scena prvenstva.

Pogledajte kako je sjajna Srpkinja stigla do medalje: