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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš uspela je da donese Srbiji medalju na Evropskom prvenstvu u Birmingemu!

Mlada bacačica koplja osvojila je bronzanu medalju u finalu i tako nastavila sjajan kontinuitet na velikim takmičenjima. Vilagoš je do odličja stigla hicem od 60,93 metara, kojim je u drugoj seriji uspela da se probije na treću poziciju, a mesto na pobedničkom postolju više nije ispuštala.

Zlato je pripalo hrvatskoj atletičarki Sari Kolak, dok je srebrnu medalju osvojila Nemica Julija Ulbriht.

1/8 Vidi galeriju Maestralna srpska atletičarka - Adriana Vilagoš Foto: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia, Screenshot

Za Adrianu je ovo još jedan veliki uspeh u karijeri, ali će joj bronza iz Birmingema doneti i finansijsku nagradu.

Naime, prema Uredbi o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama, osvajaču bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u olimpijskoj disciplini pripada 10.000 evra. Isti iznos predviđen je i za glavnog trenera sportiste.

To znači da će Vilagoš za osvojeno odličje biti nagrađena sa 10.000 evra, što je dodatna potvrda koliko država vrednuje uspehe svojih sportista na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Adriana je tako u Birmingemu uspela da spase čast srpske atletike i donese našoj zemlji medalju, a posle takmičenja nije krila koliko joj znači podrška koju dobija iz Srbije.

"Hvala svima, dobila sam puno lepih i ohrabrujućih komentara posle kvalifikacija, bilo mi je baš drago da toliko ljudi veruje u mene, nas, da nas podržavaju i kada ide dobro i kada ne ide. Ta podrška je jako bitna, jer ima ljudi koji cene naš rad. Ovo je vrhunac, ono što se vidi, ali kada cene taj naš trud i rad koji ulažemo, onda nam je svima drago. Nadam se da će se baviti sve više njih bacanjem koplja i da će takmičenja u Srbiji biti brojnija", rekla je Vilagoš.

Bronza iz Birmingema predstavlja njenu treću uzastopnu medalju sa Evropskih prvenstava, nakon srebra osvojenog 2022. i 2024. godine.