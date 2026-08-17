Slušaj vest

Srbiju su četvrtog dana takmičenja predstavljala trojica boksera, a posebno se istakao Đorđe Đorić, koji je na ringu A ostvario impresivnu pobedu i plasirao se u četvrtfinale.

Đorić je herojski odradio posao, od prvog sekunda pokazao izuzetnu borbenost, sigurnost i koncentraciju, a do pobede protiv Estonca Daniila Panina stigao je tehničkim nokautom već u prvoj rundi. Sjajnim nastupom Đorić je pokazao karakter pravog borca i na najbolji način opravdao poverenje stručnog štaba reprezentacije Srbije i selektora Branislava Jovičića.

U četvrtfinalu ga očekuje novi veliki izazov – duel sa Gruzijcem Davitom Metsadzeom. Srpski reprezentativac u nastavak takmičenja ulazi sa velikim samopouzdanjem i željom da napravi još jedan veliki korak ka medalji.

- Presrećan sam zbog pobede i plasmana u četvrtfinale. Od početka borbe sam verovao u sebe i plan koji smo napravili sa trenerima. Dao sam sve od sebe u ringu i drago mi je što sam uspeo da završim meč u prvoj rundi. Hvala trenerima na podršci i savetima, kao i svima koji nas bodre i veruju u nas. Sada nema opuštanja, očekuje me težak četvrtfinalni meč protiv Gruzijca Davita Metsadzea. Idemo korak po korak, spreman sam da dam sve od sebe i pokušam da napravim još jedan veliki rezultat za Srbiju - rekao je nakon meča Đorić.

1/5 Vidi galeriju Đorđe Đorić Foto: SBS (Marko Marković)

Preostala dva srpska predstavnika četvrtog dana nisu uspela da se plasiraju u narednu rundu. Nikola Jovičić je u osmini finala kategorije do 75 kg poražen od Ukrajinca Kostiantina Halitskija, dok je Filip Stanojević u kategoriji do 55 kg u osmini finala izgubio od Italijana Tomaza Orlanda.

Evropsko prvenstvo za omladince i omladinke do 19 godina okupilo je 354 boksera iz 36 zemalja, koji se bore za 20 titula prvaka Evrope i ukupno 80 medalja.

Pravo nastupa imaju bokseri rođeni 2008. i 2009. godine, a Loznica je ovih dana centar evropskog omladinskog boksa. Na prvenstvu učestvuju reprezentacije Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Engleske, Estonije, Finske, Gruzije, Nemačke, Grčke, Mađarske, Irske, Izraela, Italije, Letonije, Litvanije, Moldavije, Crne Gore, Severne Makedonije, Poljske, Rumunije, Rusije, Škotske, Srbije, Slovačke, Slovenije, Španije, Švedske, Švajcarske, Turske i Ukrajine.

Đorđe Đorić je tako postao jedan od junaka četvrtog dana prvenstva, a njegov herojski nastup i ekspresna pobeda u prvoj rundi doneli su Srbiji novu nadu u borbi za evropsko odličje.

Bonus video: