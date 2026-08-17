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Trofejna srpska odbojkašica, Bojana Milenković, ovog leta nije u sastavu A selekcije koja se priprema za Evropsko prvenstvo, ali će u Tarantu biti kapitenka mediteranske reprezentacije i nosilac zastave Srbije. Na Igre putuje povređena, dok njen nastup na terenu i dalje zavisi od oporavka kvadricepsa.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije godinama nas je navikavala na najveće uspehe. Svetska i evropska zlata, olimpijska odličja i kontinuitet velikih rezultata svrstali su naše odbojkašice među najuspešnije sportske timove koje je Srbija imala.

Među igračicama koje su stvarale tu šampionsku priču nalazi se i Bojana Milenković. Kao deo jedne od najboljih generacija u istoriji srpske odbojke prošla je put od velikih pobeda i medalja do teških povreda, dugih oporavaka i novih dokazivanja.

Poslednji period, međutim, doneo joj je znatno drugačiju ulogu.

1/4 Vidi galeriju Bojana Milenković Foto: Starsport

Na Svetskom prvenstvu 2025. godine na Tajlandu nije bila u početnoj postavi ni na jednoj od četiri utakmice Srbije. Priliku je dobila ulascima sa klupe protiv Kameruna i Japana, a takmičenje je završila bez osvojenog poena i sa jednim zabeleženim napadačkim pokušajem.

Takve brojke ne mogu da pruže potpunu ocenu njenih mogućnosti, ali prilično jasno pokazuju koliki je prostor imala. Stručni štab je prednost pružio drugim igračicama, čime je nagoveštena i promena njenog dotadašnjeg statusa u A reprezentaciji.

Slično je bilo i u Fenerbahčeu. Dolazak u jedan od najjačih evropskih klubova predstavljao je veliko priznanje, ali u snažnoj konkurenciji nije uspela da izbori značajniju takmičarsku ulogu.

U turskom prvenstvu osvojila je deset poena, sve u ligaškom delu sezone, dok u plej-ofu nije poentirala. U Ligi šampiona zabeležila je još sedam poena u pet utakmica i 11 setova, pri čemu je svih sedam osvojila na jednom meču, protiv Novare.

Te brojke više govore o ograničenom prostoru koji je dobila nego o njenom ukupnom kvalitetu. Fenerbahče je 1. juna objavio da je saradnja završena, a do sada nije zvanično potvrđeno u kom klubu će Bojana nastaviti karijeru.

1/6 Vidi galeriju Bojana Milenković Foto: Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Starsport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Promena je usledila i u reprezentaciji. Dok A tim Zorana Terzića završava pripreme za Evropsko prvenstvo, Bojana ovoga puta nije deo te grupe.

Usledio je poziv Marijane Boričić u žensku mediteransku reprezentaciju Srbije, a uz njega i kapitenska traka. Umesto mesta u sastavu koji se priprema za borbu za evropske medalje, povereno joj je da predvodi mlađu selekciju na Mediteranskim igrama.

To je važna uloga, ali i jasan pokazatelj promene njenog sadašnjeg sportskog statusa. Njen zadatak neće biti samo da doprinese na terenu već i da iskustvom pomogne saigračicama koje tek traže svoje mesto na velikoj sceni.

U međuvremenu je stigla i još veća počast.

Olimpijski komitet Srbije zvanično je odredio Bojanu Milenković i tekvondistu Stefana Takova za nosioce zastave Srbije na svečanom otvaranju Mediteranskih igara. Oni će 21. avgusta predvoditi delegaciju Srbije, koja će u Tarantu brojati 226 članova.

Foto: Ivica Veselinov/Olimpijski komitet Srbije

Malo je većih priznanja za sportistu od prilike da nosi zastavu svoje zemlje. Ta odluka pokazuje koliko se poštuju Bojanini rezultati, reprezentativni staž i sve što je prošla u dresu Srbije.

Ona, ipak, pripada celokupnoj sportskoj biografiji i ne predstavlja automatsku potvrdu trenutne forme niti garanciju koliko će moći da pomogne na terenu.

Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic / STARSPORT

Put u Taranto planiran je za 20. avgust. Srbija je prvobitno žrebana u grupu sa Italijom, Egiptom, Bosnom i Hercegovinom i Sirijom, ali je sirijska reprezentacija u međuvremenu odustala od turnira.

Bojana će sa ekipom otputovati povređena i još u procesu oporavka. Povredila je kvadriceps desne noge, zbog čega je njena takmičarska spremnost ostala neizvesna.

Iako su prve informacije govorile da će propustiti turnir, sama odbojkašica izjavila je da ne veruje da će ostati bez nastupa. Oporavak napreduje, ide na terapije i radi u meri u kojoj joj stanje dozvoljava, ali još nije potvrđeno koliko će biti spremna niti kakvu će ulogu imati na utakmicama.

1/8 Vidi galeriju Bojana Milenković Foto: Starsport, Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©/2021 Predrag Milosavljevic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ono što je osvojila sa Srbijom, međutim, ostaje neosporno. Sa seniorskom reprezentacijom ima osam medalja sa velikih međunarodnih takmičenja.

Dva puta je bila šampionka sveta - 2018. i 2022. godine. Evropska zlata osvojila je 2017. i 2019, a 2021. postala je evropska vicešampionka. U njenoj kolekciji nalaze se i olimpijska bronza iz Tokija, bronza iz Lige nacija 2022. i bronza sa Svetskog gran prija 2017. godine.

Takvi rezultati ne garantuju stalno mesto u ekipi niti mogu da zaustave promene u reprezentativnoj hijerarhiji. Ne mogu, međutim, biti umanjeni jednom sezonom sa malom ulogom ili prelaskom iz A tima u mediteransku selekciju.

Bojana u Taranto ne odlazi sa statusom koji je imala tokom šampionskih godina. Odlazi povređena, kao kapitenka mlađe selekcije, nosilac zastave i iskusna odbojkašica koja posle sezone sa ograničenom ulogom traži novi takmičarski početak.

Osam velikih medalja objašnjava zašto joj je poverena zastava Srbije. Ukoliko povreda dozvoli, Taranto će pokazati koliko tog šampionskog iskustva još može da pretvori u konkretan doprinos na terenu.

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