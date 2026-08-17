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Na međunarodnom atletskom mitingu "Waidhofen", održanom 15. avgusta 2026. godine u Austriji, atletičari Atletskog kluba Novi Pazar ostvarili su odlične rezultate i zabeležili nekoliko plasmana na pobedničko postolje.

U trci na 1.500 metara za muškarce, Aldin Ćatović osvojio je prvo mesto sa odličnim rezultatom 3:42,13. Treće mesto pripalo je njegovom klupskom kolegi Kaidu Koci, koji je kroz cilj prošao u vremenu 4:01,64.

Foto: Sas

Dobar nastup imao je i Alen Sejdović, koji je zauzeo šesto mesto rezultatom 4:17,04, uz novi lični rekord (PB).

U konkurenciji žena na 1.500 metara, Mejra Mehmedović osvojila je drugo mesto rezultatom 4:20,88, što predstavlja njen najbolji rezultat ove sezone (SB).

Foto: Sas

Na 800 metara za muškarce, Marko Mrlješ zauzeo je treće mesto rezultatom 1:56,63.

Nastupi u Austriji još jednom su potvrdili odličnu formu novopazarskih atletičara i kontinuitet kvalitetnih rezultata na međunarodnoj sceni.

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