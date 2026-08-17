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Nakon bronzanog uspeha na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, srpska atletičarka Adriana Vilagoš vratila se u ponedeljak u Beograd. Posle dva osvojena kontinentalna srebra, naša reprezentativka u bacanju koplja dodala je svojoj kolekciji i bronzano odličje, do kog je stigla hicem od 60,93 metra.

Na beogradskom aerodromu dočekali su je navijači i novinari, a utisci se, kako kaže, još nisu slegli.

"Nisu se puno slegli utisci posle par sati spavanja zbog ranog leta. Mogu da kažem da nismo ovako isplanirali i očekivali da će biti. Na kraju, medalja je tu, iako je bronza. Nadali smo se da će to biti najbolji mogući scenario, hitac i plasman, ali ima dana kada moramo da se zadovoljimo onim što jeste. To nam služi kao jaka motivacija da ubuduće gradimo iz ovoga i, naravno, ostaje cilj da naredni put za dve godine bude bolje", izjavila je Vilagoš.

1/6 Vidi galeriju Adriana Vilagoš Foto: Slavek Ruta / Zuma Press / Profimedia, Slavek Ruta/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ona je iskreno priznala da je takmičenje bilo izuzetno zahtevno i da je priželjkivala bolji rezultat.

"Bilo je puno mučenja u kvalifikacijama i u finalu. Bilo je teško takmičenje za mene, moramo to da analiziramo i naučimo šta treba. Najbitnije je da je jedan hitac otišao dovoljno daleko za medalju. Nisam zadovoljna time, nije to ono što ciljam i priželjkujem, ali nekada moramo biti realni, prihvatiti da se ovakve stvari dešavaju i ići dalje još jače."

Zlatnu medalju osvojila je hrvatska atletičarka Sara Kolak, sa kojom se Adriana srdačno zagrlila i uputila joj reči podrške.

"Kada sam ja počela da bacam koplje, ona je bila u piku karijere i osvojila zlato na Olimpijskim igrama. Sećam se da mi je tada bila jedna od omiljenih bacačica. Otkada se takmičim sa njom, uvek mi je drago, pre svega jer možemo da razgovaramo na našem jeziku. Imala je baš teških deset godina, punih mučenja i borbi, tako da mi je izuzetno drago što je osvojila zlato i što baca ovako dobro."

Pred srpskom atletičarkom je finiš sezone u kom je očekuje gust raspored - nastupi u Dijamantskoj ligi, Mediteranskim igrama i Svetskom ultimativnom prvenstvu.

"Imaću još četiri takmičenja u roku od mesec dana. Biće naporno, sada idem dva dana kući kako bih maksimalno iskoristila vreme za odmor, dopunila baterije koliko je to moguće i spremila se za nastavak", zaključila je Adriana Vilagoš.

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