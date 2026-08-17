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Odbojkaški turnir ovogodišnjih Mediteranskih igara biće održan od 20. do 30. avgusta, a selekcija Srbije će takmičenje na njemu započeti u Grupi A, u kojoj će igrati protiv selekcija Italije, Egipta i Bosne i Hercegovine.

Pored Taranta, utakmice odbojkaškog turnira biće odigrane i u Brindiziju i Lečeu.

Na spisku Marijane Boričić nalaze se: Tehničari: Rada Perović i Marija Miljević.

Korektori: Vanja Bukilić i Tamara Miljević.

Libera: Stefana Pakić i Jovana Punišić.

Srednji blokeri: Jelena Delić, Ana Malešević i Nataša Čikuc Dins.

Primači servisa: Bojana Milenković, Jovana Cvetković, Nevena Sajić i Mina Mijatović.

Odbojkašice, meč Srbija - Rusija Foto: Odbojkaški Savez Srbije

Selektori svih reprezentacija na raspolaganju imaju 13 igračica, a sastav od 12 će odrediti neposredno pre svake utakmice.

U stručnom štabu Marijane Boričić nalaze se drugi trener Hamza Zatrić, kondicioni trener Stefan Markuljević, statističar Stojan Radulović, lekar Miroslav Nikolić i tim menadžer Tomislav Kukanjac.

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