Nemački atletičar Julijan Veber osvojio je večeras zlatnu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
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DOMINACIJA! NEMAC OSVOJIO ZLATO I POSTAVIO NOVI REKORD ŠAMPIONATA! Veber najbolji u bacanju koplja na EP!
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Veber je pobedio hicem iz poslednje šeste serije od 90,40 metara, što je novi rekord šampionata i najbolji evropski rezultat u sezoni.
Njegov sunarodnik Nik Tum osvojio je srebro rezultatom 83,76 metara iz pete serije.
Kurtis Džons Foto: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia, Gael Amador / imago sportfotodienst / Profimedia, Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia
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Letonac Patriks Gajlums osvojio je bronzu sa 82,97 metara, hicem iz treće serije.
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