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Veber je pobedio hicem iz poslednje šeste serije od 90,40 metara, što je novi rekord šampionata i najbolji evropski rezultat u sezoni.

Njegov sunarodnik Nik Tum osvojio je srebro rezultatom 83,76 metara iz pete serije.

Kurtis Džons Foto: Shaina Benhiyoun / Zuma Press / Profimedia, Gael Amador / imago sportfotodienst / Profimedia, Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Letonac Patriks Gajlums osvojio je bronzu sa 82,97 metara, hicem iz treće serije.

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