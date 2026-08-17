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Italijanski atletičar Endi Dijas Ernandes osvojio je večeras zlatnu medalju u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Dijas Ernandes je pobedio skokom od 18,15 metara, koliko je skočio u drugoj seriji. To je novi državni rekord, kao i najbolji svetski rezultat.

Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia

Portugalac Pedro Pičardo osvojio je srebro rezultatom 17,76 metara iz prve serije, a bronzu Italijan Andrea Dalavale sa 17,37 iz prve serije.

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