Italijanski atletičar Endi Dijas Ernandes osvojio je zlatnu medalju u troskoku na Evropskom prvenstvu sa skokom od 18,15 metara.
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POČISTIO KONKURENCIJU U FINALU! Dijas Ernandes osvojio zlato u troskoku na EP
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Italijanski atletičar Endi Dijas Ernandes osvojio je večeras zlatnu medalju u troskoku na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Dijas Ernandes je pobedio skokom od 18,15 metara, koliko je skočio u drugoj seriji. To je novi državni rekord, kao i najbolji svetski rezultat.
Atletika Foto: Roberto Tommasini / Alamy / Alamy / Profimedia, OLIVIER MORIN / AFP / Profimedia, Jarek Praszkiewicz / PAP / Profimedia
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Portugalac Pedro Pičardo osvojio je srebro rezultatom 17,76 metara iz prve serije, a bronzu Italijan Andrea Dalavale sa 17,37 iz prve serije.
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