Slušaj vest

Vingegor je bio uspešan u prvom delu sezone, kada je pobedio na Điro d'Italija, ali je pre mesec dana tokom 15. etape na Tur d'Fransu pao i slomio ključnu kost.

"Zbog povrede ključne kosti početak treninga je odložen i neću biti u mogućnosti da se vratim na vrhunski nivo u narednom periodu", rekao je Vingegor u saopštenju koje je objavila njegova ekipa Visma.

1/13 Vidi galeriju Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole

On je do kraja sezone trebalo da se takmiči na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu, ali i na Trci kroz Lombardiju.

"Fokus je da se optimalno pripremim za ciljeve u 2027. godini", naveo je 29-godišnji Vingegor.