Danski biciklista Jonas Vingegor saopštio je danas da je završio sezonu zbog povrede koju je zadobio na Tur d'Fransu.
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PAO I SLOMIO KLJUČNU KOST, SADA JE SAOPŠTIO UŽASNE VESTI! Poznati sportista završio sezonu zbog užasne povrede! Moraće da preskoči i Svetsko prvenstvo...
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Vingegor je bio uspešan u prvom delu sezone, kada je pobedio na Điro d'Italija, ali je pre mesec dana tokom 15. etape na Tur d'Fransu pao i slomio ključnu kost.
"Zbog povrede ključne kosti početak treninga je odložen i neću biti u mogućnosti da se vratim na vrhunski nivo u narednom periodu", rekao je Vingegor u saopštenju koje je objavila njegova ekipa Visma.
Tadej Pogačar Foto: Laurent Cipriani / AFP / Profimedia, Belga / ddp USA / Profimedia, AP Photo/Daniel Cole
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On je do kraja sezone trebalo da se takmiči na Svetskom prvenstvu u drumskom biciklizmu, ali i na Trci kroz Lombardiju.
"Fokus je da se optimalno pripremim za ciljeve u 2027. godini", naveo je 29-godišnji Vingegor.
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