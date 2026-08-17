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Nekadašnji poznati atletičar, a sada trener mnogim članovima tima Velike Britanije, Leon Batist (41) nestao je i u ovom trenutku se ne zna njegova lokacija, kao ni to da li mu se nešto dogodilo.

On nije bio prisutan na Evropskom prvenstvu u svojoj zemlji, a Britanska atletika nije uspela da ga locira već poslednja dva meseca. Prema pisanju lista Gardijan, on je nestao nakon letovanja u Maroku.

- On je bio veoma miran i povučen momak. Niko ne zna šta se tačno dogodilo. Veoma je zabrinjavajuće - rekao je jedan od britanskih atletičara, koji nije želeo da bude imenovan za list Gardijan.

Ni Britanska ambasada u Rabatu, kao ni Britanska atletika nisu želele da komentarišu pomenutu situaciju.

Leon Batist je inače bio sjajan na kratkim distancama i osvajao je zlatne medalje na Igrama Komonvelta 2010. godine u Delhiju na 200 metara, kao i u štafeti 4x100 metara. Pored toga, ima i zlatnu medalju sa Evropskog juniorskog prvenstva iz Tamperea 2003. godine.

Njegov najbolji rezultat je 10,26 sekundi u trci na 100 metara i 20,45 sekundi na 200 metara.

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