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Između ostalog ćemo gledati i nabolje što region, ali i ovaj deo Evrope, pa i čitav svet mogu da pruže kada je boks u pitanju.

Jedanaesti po redu Balkan Boxing događaj održaće se 29. avgusta sa početkom od 20.00 časova, a pored Veljka Ražnatovića, koji će "držati" glavnu borbu večeri, imaćemo priliku i da vidimo jednog od naših najboljih kik-boksera svih vremena, Aleksandra Acu Konovalova.

Njegov protivnik biće Rahim Alijev iz Azerbejdžana, sa kojim se već sastao 2021. godine na WAKO Svetskom prvenstvu u kik-boksu, kada je Aleksandar Konovalov slavio i to nakon što je rivalu između ostalog slomio jedno rebro. Ipak, posle toga su usledile scene za ponos.

Aca Konovalov pritrčao je protivniku, podigao ga uvis i ogrnuo ga srpskom zastavom, pa su zajedno u ringu slavili pobedu srpskog kik-boksera. Međutim, dosta je prošlo od tog vremena i Azerbejdžanac sada žarko želi revanš.

On je dao i izjavu za Balkan Boxing u kojoj je istakao da će ovoga puta Konovalovu, uz Božiju pomoć, pokazati da je upravo on jači.

- Pozdrav, ja sam Rahim Alijev! Boriću se protiv Aleksandra Konovalova 29. avgusta u Srbiji. Ovo će biti naša druga borba. Prvi put je to bilo 2021. godine, tada sam se povredio i izgubio sam od njega. Ali ovoga puta, daće Bog, pokazaću mu ko je jači - rekao je Alijev.

Biće to borba u poluteškoj kategoriji, a ukoliko budete želeli da gledate uživo sva dešavanja sa Balkan Boxinga 11, ulaznice su dostupne po ceni od 4.000 dinara za sva mesta u parteru putem platforme Tickets.rs. Možete ih kupiti i klikom na sledeći link.

Ko ne bude uspeo da se domogne mesta u "Ložionici", tu je i televizijski prenos na kanalu TV Arena Fight sa početkom od 20.00 časova.

Bonus video: