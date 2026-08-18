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Sonja Vukšić izborila je plasman u polufinale kategorije do 75 kilograma i već obezbedila medalju za Srbiju.

Srpski boks ima veliki razlog za slavlje na Evropskom prvenstvu za takmičare do 19 godina, koje se održava u Loznici. Pred domaćom publikom, Sonja Vukšić napravila je veliki korak ka evropskom zlatu pošto je u četvrtfinalu savladala Ukrajinku Irinu Onoprijenko i izborila plasman među četiri najbolje bokserke u kategoriji do 75 kilograma.

Sonja je od prvog do poslednjeg sekunda pokazala izuzetnu zrelost, sigurnost i taktičku disciplinu. Kontrolisala je borbu, nametnula svoj ritam i sjajnom partijom potvrdila da se nalazi u odličnoj formi.

Plasmanom u polufinale Vukšićeva je Srbiji već donela medalju, ali se tu njene ambicije ne završavaju.

"Presrećna sam zbog pobede i zbog toga što sam obezbedila medalju za Srbiju, ali ne želim ovde da stanem. Došla sam da se borim do kraja i da pokažem koliko mogu. Hvala svima koji su bili uz mene i verovali u mene. Ovo je medalja za Srbiju, ali sada želim još više", poručila je Sonja posle meča.

1/4 Vidi galeriju Sonja Vukšić na Evropskom prvenstvu u Loznici Foto: SBS (Marko Marković)

Za plasman u veliko finale srpska reprezentativka boriće se 20. avgusta protiv Engleskinje Tabise Mojo, koja je u četvrtfinalu bila bolja od Poljakinje Laure Šidlovske. Ukoliko ponovi izdanje iz četvrtfinala, Sonja ima puno pravo da se nada još jednom velikom podvigu i borbi za evropsko zlato.

Odličan dan za srpski boks upotpunila je Jovana Devetaković. Ona je u osmini finala kategorije do 57 kilograma savladala Letonku Ester Žulpu tehničkim nokautom već u prvoj rundi.

Devetakovićeva je od samog početka nametnula žestok tempo i furioznim napadima nije dozvolila protivnici da razvije svoju taktiku. Meč je završen praktično pre nego što je Žulpa dobila priliku da ozbiljnije odgovori.

"Nisam očekivala ovako brz završetak meča. Želela sam da ja uspostavim tempo, ali nisam očekivala da će kraj uslediti već u prvom minutu našeg duela", rekla je Jovana.

Foto: SBS (Marko Marković)

Nju sada očekuje četvrtfinalni duel protiv Grkinje Dimitre Kapsimali, koja je u osmini finala savladala Irkinju Liah Hač. Njihov meč zakazan je za 18. avgust i imaće ogroman ulog – plasman u borbe za medalje.

Drugačiji epilog imala je borba Dunje Vuksić u kategoriji do 65 kilograma. Srpska reprezentativka završila je nastup u četvrtfinalu, pošto je bolja bila Ruskinja Bela Zujeva.

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