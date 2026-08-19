Ženska seniorska reprezentacija Srbije u sredu ujutru preko Beča putuje u Brno, gde će igrati na Evropskom prvenstvu.
BRNO
SELEKTOR PRELOMIO! Evo koje odbojkašice će igrati za Srbiju na Evropskom prvenstvu
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Srbija će igrati u Grupi B sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.
Zoran Terzić, selektor seniorki Srbije, odredio je spisak od 15 igračica koje putuju u Brno.
Na spisku su sledeće odbojkašice:
Odbojkašice, meč Srbija - Rusija Foto: Odbojkaški Savez Srbije
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Tehničari: Maja Ognjenović i Slađana Mirković
Korektori: Tijana Bošković i Anja Zubić
Libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin
Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić i Ljubica Milojević
Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović
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