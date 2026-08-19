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Srbija će igrati u Grupi B sa Austrijom, Češkom, Bugarskom, Grčkom i Ukrajinom.

Zoran Terzić, selektor seniorki Srbije, odredio je spisak od 15 igračica koje putuju u Brno.

Na spisku su sledeće odbojkašice:

Odbojkašice, meč Srbija - Rusija Foto: Odbojkaški Savez Srbije

Tehničari: Maja Ognjenović i Slađana Mirković

Korektori: Tijana Bošković i Anja Zubić

Libera: Aleksandra Jegdić i Bojana Gočanin

Blokeri: Hena Kurtagić, Mina Popović, Minja Osmajić i Ljubica Milojević

Primači: Aleksandra Uzelac, Vanja Ivanović, Branka Tica, Nina Čajić i Nađa Antonović

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