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Pred letnju pauzu u Formuli 1 najviše se pisalo i pričalo o Maksu Ferštapenu i mogućnosti da naredne sezone vozi za Mercedes.

Holanđanin Maks Ferštapen, četvorostruki svetski šampion, pored Mercedesa povezivan je i sa Meklarenom, jer mu ugovor sa Red bulom omogućava promenu sredine naredne sezone.

Huan Pablo Montoja na trci u Mađarskoj 2026. Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Schust / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve se pita Toto

Huan Pablo Montoja, nekadašnji vozač Formula 1 tima Vilijams, smatra da Toto Volf šef Mercedesa, nema nameru da žrtvuje Kimija Antonelija, čak i kada bi Maks Ferštapen bio ozbiljno zainteresovan za prelazak u Mercedes.

Maks Ferštapen ima klauzulu u ugovoru sa Red bulom, da može na kraju sezone napustiti ekipu, ukoliko ne bude imao konkurentan bolid za titulu. Red bul ima velike probleme tokom 2026. godine, a ekipa još nije uspela da dođe do pobede.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Montoja gađa u metu

Huan Montoja nije uveren da Maks Ferštapen zaista planira da napusti Red bul. Kolumbijac smatra da se razgovori sa drugim ekipama mogu koristiti i kao sredstvo za jačanje pregovaračke pozicije, ali kada govori konkretno o Mercedesu, vidi mnogo veći problem – poziciju koju Kimi Antoneli već ima unutar ekipe.

- Na kraju je najvažnije biti neprikosnoveni broj jedan u garaži - rekao je Montoja za portal "Formula Passion" i dodao:

- Ja ne bih otišao u Mercedes i tamo pokušavao da postanem "kralj džungle" u kojoj je Kimi Antoneli štićenik Tota Volfa.

Kolumbijac smatra da upravo taj odnos između Tota Volfa i mladog Italijana značajno komplikuje bilo kakav potencijalni dolazak Maksa Ferštapena u nemački F1 tim.

- Volf ne bi žrtvovao Antonelija zbog Ferštapena - ubeđen je Montoja.

Toto Volf i Kimi Antoneli slave pobedu Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kimi i Maks mogu zajedno

Bivši vozač Vilijamsa i Meklarena ipak veruje da bi šef Mercedesa bez problema prihvatio mogućnost da u istoj ekipi ima oba vozača.

- Bio bi veoma srećan da ih ima obojicu. Verovatno bi mogao da upravlja tom situacijom, ali ne znam da li bi Ferštapen bio spreman na takvu mogućnost. Iskreno, ne mislim da će u Mercedesu u narednim sezonama zaista biti mesta za Maksa - kazao je Montoja.

Maks Ferštapen na Velikoj nagradi Mađarske Foto: Federico Basile/IPA Sport / IPA / Profimedia

Meklaren je realnija opcija

Nije tajna da mediji koji prate Formulu 1 poslednjih meseci povezuju Maksa Ferštapena sa Mercedesom, dok je Toto Volf ranije otvoreno pokazivao interes za Holanđanina. Ali, onda se ove sezone pojavio Kimi Antoneli i postao prva zvezda Mercedesa, a to je uveliko promenilo sve u i oko tima.

Zato Huan Pablo Montoja smatra da je veća verovatnoća da Ferštapen od sledeće sezone bude vozač Meklarena, jer tamo šef tima Zek Braun otvoreno forsira Landa Norisa, na uštrb Oskara Pjastirija.