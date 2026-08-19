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Vozač Red BulaIsak Hadžar najverovatnije će propustiti predstojeću trku Formule 1 za Veliku nagradu Holandije zbog povrede ručnog zgloba koju je zadobio tokom treninga.

Red Bul nije potvrdio vest, ali je izvor Skaja naveo da francuski vozač najverovatnije neće biti spreman za trku u Zandvortu.

Hadžar se povredio tokom rutinskog treninga u teretani, preneli su holandski mediji.

Njega će u ekipi gotovo sigurno zameniti Lijam Loson, koji vozi za Rejsing Buls, drugu ekipu Red Bula.

Umesto njega za Rejsing Bulse, uz Arvida Lindbalda, nastupiće Juki Cunoda.

Hadžar će imati dve nedelje da se oporavi za narednu trku, u Monci 6. septembra.

Posle 11 trka Hadžar je osmi u šampionatu sa 41 bodom zaostatka za timskim kolegom Maksom Ferštapenom.

Posle letnje pauze za vikend se nastavlja šampionat Formule 1, a trka za Veliku nagradu Holandije na programu je u nedelju od 15 časova.